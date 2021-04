Loana : le message des anciens Lofteurs face à son silence

Les 20 ans de Loft Story ont été célébrés ce jeudi 8 avril sur C8. Animateur de la première émission de télé-réalité française à l'époque, Benjamin Castaldi a reçu sept anciens lofteurs sur le plateau : Delphine, Kenza, Jean-Edouard, Steevy, Fabrice, ainsi que le couple Julie et Christophe. Laure, Philippe, Kimy, Aziz et Loana qui a de nouveau été hospitalisée après une overdose, n'étaient en revanche pas présents. Malgré son absence, la gagnante de la première saison du programme a été au centre des conversations à plusieurs reprises. Alors qu'elle ne cesse de susciter l’inquiétude sur son état de santé, ses anciens camarades dans Loft Story se sont attristés de son silence. Steevy Boulay qui s'était agacé que cette dernière ne réponde pas à ses messages dans "Le Débrief de Non Stop" diffusée sur Non Stop People, a confié être "un homme blessé".

"Il faut se soigner"

"Quand on tend trois fois sa main à quelqu'un et que cette personne ne vous répond pas, et qu'on la voit s'enfoncer, s'enfoncer... Moi quand j'aime quelqu'un, je fais tout pour l'aider. Mais quand cette personne, elle est complètement hermétique et qu'on la voit descendre comme ça de plus en plus bas... Moi, ça me fend le coeur", a-t-il assuré tandis que d'autres anciens Lofteurs ont également proposé leur aide à Loana. Mais ils sont tous restés sans réponse. Jean-Edouard a lui livré son analyse sur la situation : "Loana, le seul truc qu'il faut que les gens comprennent, il faut qu'on arrête de trouver toujours des boucs émissaires", a-t-il assuré en visant la médiatisation de Loana. "Dans ce genre de problèmes, on ne cherche pas les causes, d'abord on règle le problème. On cherche les causes après. Il faut se soigner. Et se soigner dans ce genre de problèmes, ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 3 semaines, ce n'est pas en allant à la télé", a-t-il ajouté.

Par Marie Merlet