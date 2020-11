Loana : les fans de nouveaux inquiets après la publication de deux vidéos

Depuis quelques semaines maintenant, Loana vit une période compliquée. En effet, l'état de santé de la jeune femme n'est pas au beau fixe. Tout a commencé lorsqu'elle a publié des photos et vidéos sur son compte Instagram pour partager les violences conjugales dont elle était victime. Son ancien compagnon Fred Cauvin l'aurait frappé à plusieurs reprises. Ce dernier a nié en bloc, chargeant alors Loana en expliquant qu'elle était sous l'influence de la drogue et des médicaments.

Peu de temps après, Loana a été vue dans les rues de Paris, seins nus. La jeune femme était en pleine crise de démence. Elle a donc été transférée à l'hôpital avant d'être internée dans un hôpital psychiatrique.

"Arrêtez de l’accabler, elle est malade point"

Après quelques jours sans nouvelle, Loana rassurait ses fans dans les colonnes de Closer. Elle assurait aller "très bien" et "ne pas être droguée". "Je suis chez moi, avec mon doudou de chien, toute seule... Et vraiment toute seule, cette fois ! Il n'y a plus personne dans ma vie". La jeune femme vient de poster deux nouvelles vidéos sur son compte Instagram ce mercredi 11 novembre. Mais alors qu'elle souhaitait montrer à ses abonnés que tout allait bien, ces derniers se sont vivement inquiétés. En commentaire, on a pu lire : "Ça m'inquiète", "elle arrive à peine à articuler", "c'est grave" ou encore "Arrêtez de l’accabler, elle est malade point .. je vous souhaite de ne jamais tomber dans ces travers .. des fois les aléas de la vie peuvent vous faire basculer du mauvais côté".

