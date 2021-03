Loana : les messages diffusés par Sylvie Ortega qui l'accablent

Depuis quelques jours maintenant, Loana et Sylvie Ortega se livrent une guerre sans merci. Et pour cause, le 22 février dernier, l'ancienne candidate du Loft Story était hospitalisée des suites d'une overdose. À sa sortie de l'hôpital, elle a pointé du doigt son amie, dénonçant le fait qu'elle lui aurait donné trop de médicaments. Dans un communiqué relayé par son ami Eryl Prayer, elle a déclaré : "J'ai pris trop de médicaments. C'était une intoxication. Il n'y avait pas de drogue comme ça a été dit. Juste quelqu'un que je pensais être une amie m'a donné trop de médicaments. J'ai fait plusieurs heures de coma, j'aurais pu y rester. Ma vie a failli basculer".

"Tu n'aurais pas un imovane... ?"

Sylvie Ortega avait ensuite démenti ces accusations expliquant que Loana lui demandait elle-même les médicaments. Pour parfaire sa défense, l'ancien mannequin espagnol a dévoilé sur son compte Facebook les échanges avec la jeune femme. Avec ces derniers, elle tient à rétablir la vérité en prouvant que c'est bien Loana qui lui a demandé à plusieurs reprises et non elle, qui lui aurait administré dans le but de lui nuire. Sur les messages, l'ancienne candidate du Loft écrit à 3h11 du matin : "Tu n'aurais pas un imovane il faut que je dorme mon infirmière d'amour", "Je bouffe tous tes axa je peux t'envoyer en prendre 2", "Pourvu ma bouteille je tremble de manque…", "Je t'ai retrouvé dans mes médicaments un miracle t'es mon ange". À 6h34 du matin, elle lui demande à nouveau "t'as pas des imovanes?".

Par J.F.