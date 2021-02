Loana : nouvelles plaintes déposées contre Fred Cauvin et sa mère Violette

Depuis que Loana a participé au "Loft Story" en 2001, elle vit une véritable descente aux enfers. Sortie victorieuse de la première saison de "Loft Story", la jeune Loana connaît la gloire. Elle tente de percer dans le monde de la musique. Mais à cause de mauvaises fréquentations et de ses additions à l’alcool et la drogue, Loana sombre. Et alors qu’elle semblait vouloir reprendre sa vie en main, la maman de Mindy connaît aujourd’hui une période tourmentée. En septembre dernier, Loana accusait son compagnon Fred Cauvin de violences conjugales.

Loana en guerre avec sa mère Violette ?

Quelques semaines plus tard, Loana est hospitalisée en psychiatrie après une crise de démence dans une rue parisienne non loin de son domicile. Désormais rentrée chez elle, Loana donne régulièrement de ses nouvelles via Instagram à ses fans. Et si elle semble vouloir donner l’impression que tout va bien, Loana n’a visiblement pas réglé tous ses problèmes. Comme le révèle "Star Mag" ce mardi 9 février 2021, Loana a porté plainte contre son ex-compagnon Fred Cauvin, mais aussi contre sa mère Violette qui semblait pourtant être une alliée pour la star de télé-réalité. Loana se serait rendue au commissariat du 8ème arrondissement de Paris pour déposer sa plainte. "Je souhaite porter plainte contre Frédéric Cauvin, ex-compagnon, et Violette Petrucciani, mère pour harcèlement, escroquerie, bande organisée, abus de faiblesse, abus de confiance, abus de pouvoir, séquestration, coups et blessures, sur une période de 7 ans et je dispose d’environ 700 justificatifs", peut-on lire.

Par Matilde A.