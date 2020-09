Loana "pas au top" : Après une longue absence, son message inquiète ses fans

Son dernier message remontait au 27 juin 2020. Alors très discrète sur la Toile, Loana avait tenu à donner de ses nouvelles alors que ses fans commençaient à s’inquiéter : "Je ne vous oublie pas, jamais, vous êtes au creux de moi ... Je vous aime. et j’essaie de toutes mes forces avec mes projets, mes comportements, mon avenir que vous soyez fiers de la jeune femme pour qui vous avez tous voté et élevé aussi haut (qu’elle s’est perdue dans les étoiles tellement c’est magique pour une fille lambda) Merci encore. Et puis tant pis s’il n’y pas de projet en cours, je vous ferai partager la vie d’une blonde pas si ordinaire. Parfois des moments remplis d’émotions par les souvenirs heureux (je suis sûre que vous ne vous rappelez pas tout de mon parcours professionnel.... et je mettrai des vidéos de ma vie de tous les jours où on ne sait jamais ce qu’il va y arriver. Ça vous dit ??". Mais finalement, Loana a de nouveau disparu des réseaux sociaux, suscitant une nouvelle fois une vague d’inquiétude.

"Je me sentais seule"

Ce lundi 7 septembre, Loana a décidé de sortir du silence pour expliquer son absence, reconnaissant au passage ne pas être au meilleur de sa forme : "Je voulais vous remercier en vous faisant une petite vidéo. Je suis peut-être pas au top de ma forme mais je me devais de vous dire un gros merci car vous m'avez réellement rendu le sourire et rempli mon cœur d'amour ! Vous ne pouvez pas savoir en cette période qui est très difficile pour moi - vous comprendrez plus tard - combien ça m'a remplie d'amour. Je me sentais seule, j'ai fêté mon anniversaire seule avec mon chien mais je ne me suis jamais sentie autant entourée. Merci pour tous vos commentaires, vos déclarations d'amour, d'amitié et vos encouragements, ça m'a fait très chaud au coeur et beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous m'avez réellement rendu le sourire et rempli mon coeur d'amour !! C'est incroyable comment vos messages, si bienveillants et toujours remplis d'amour, ont le pouvoir de soigner mes blessures et de m'encourager pour l'avenir". Rapidement, Loana a eu droit à de nombreux messages de soutien de la part des internautes.

Par Alexia Felix