Loana porte plainte contre Sylvie Ortega pour diffamation et vol

L’affaire Loana n’en finit plus. Le 22 février 2021, la starlette aurait été interné en état d’urgence après une overdose de GHB. Des rumeurs que réfute la principale intéressée. Si elle confirme avoir été aux urgences pour une "intoxication médicamenteuse", elle assure avoir arrêté de consommer de la drogue. Loin de s’arrêter là, l’ancienne porteuse accuse Sylvie Ortega celui avoir administré une forte dose de médicaments dans le but de la nuire. Des déclarations faites à travers un communiqué de presse relayé par son ami Eryl Prayer.

Bien décidé à se faire entendre et mettre un terme aux nombreuses rumeurs autour de son addiction à la drogue, Loana ne s’est pas arrêtée là. À travers une vidéo dévoilée dans Touche pas à mon poste le 1er mars 2021, la maman de Mindy a déclaré : "De dire que je fais une overdose de GHB, je tiens à vous préciser que je n'ai pas pris de drogues, que j'ai les analyses pour le prouver". Avant de poursuivre : "Non, c'est à cause de médicaments que j'ai eu ce coma de plusieurs heures qui aurait pu me coûter la vie. Après, comment est-ce que je les ai pris ? Moi je n'ai pas d'ordonnance, je n'avais pas de médicaments, je les avais oubliés à la maison. Je n'ai pas pris de drogue, je n'ai pas pris d'alcool. C'est bien quelqu'un qui me les a donnés. Je vais porter plainte pour diffamation".

Quant à Sylvie Ortega, elle a annoncé qu'elle comptait saisir la justice contre celle qui dit être son agent, la veuve de Ludovic Chancel. "Je tenais à rajouter, à l'intention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque de mes bijoux à ma rosace que tu aimais tant jusqu'à mes slips, j'en ai même plus un... J'ai plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, plus rien dans ma valise. Elle est vide, une valise vide. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais porter plainte pour vols de tous les bijoux que tu m'as pris dans ma valise". Affaire à suivre…

"Je vais porter plainte pour vol"



Découvrez la première réaction exclusive de Loana dans #TPMP qui compte porter plainte contre Sylvie Ortega ! pic.twitter.com/tlas4ORMxR TPMP (TPMP) March 1, 2021

Par C.F.