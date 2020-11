Loana : pourquoi elle a revu son ex Fred Cauvin à sa sortie de l'hôpital

Après un séjour à l’hôpital qui a duré un mois, Loana a finalement pu regagner son domicile parisien. Face aux inquiétudes de ses proches, l’ancienne star du Loft a décidé de se reprendre en main... et a fêté son retour à la maison en publiant un cliché ultra-sexy en lingerie. L’ex de Jean-Edouard a également annoncé le lancement d’un nouveau grand projet : la création de sa propre société, Loana Productions Éditions. La jolie blonde aurait-elle l’intention de publier un nouveau livre ? Ses fans, toujours présents sur les réseaux sociaux pour la soutenir, seraient très certainement au rendez-vous pour se procurer cet ouvrage.

Loana a également pris une décision radicale : ne plus entrer en contact et mettre un terme définitif à sa relation toxique avec le producteur Fred Cauvin. En septembre dernier, celle qui est maman et grand-mère à 43 ans, l’a en effet accusé de violences, publiant plusieurs photos chocs pour prouver ses dires. "Il a intérêt à rester très, très loin, sinon, il aura affaire à moi ! Et cette fois-ci, ce sera pour de vrai. Je lui ai déjà mis une bombe lacrymogène dans les yeux… Donc la prochaine, ce sera un couteau", menaçait Loana sur Instagram il y a quelques joues.

Loana aperçue avec Fred Cauvin

Pourtant, Loana est encore très proche de son ex. La Une du magazine Public du vendredi 6 novembre 2020 montre en effet les deux jeunes gens côte à côte dans la rue. Et puisque Fred Cauvin n’a pas manqué de relayer cette couverture de magazine dans sa story Instagram, les internautes se sont demandé pourquoi il continue à voir Loana. "Je ne suis pas de retour, je lui ai juste ramené le chien que j’avais en garde le temps de son hospitalisation" a-t-il assuré. Pas de quoi convaincre les fans de Loana qui lui ont vivement demandé de ne plus la revoir.





Par E.S.