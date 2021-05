Loana : pourquoi Steevy Boulay a fondu en larmes face à elle dans TPMP

Touchée une seconde fois par la Covid-19, Loana vient de passer plusieurs jours à l’hôpital après avoir cette fois développé une forme sévère de la maladie. Ce mercredi 5 mai 2021, l’ancienne star de Loft Story était néanmoins sur le plateau de TPMP et a assuré à Cyril Hanouna qu’elle se porte mieux. Après avoir donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé, Loana a expliqué qu’elle se ressource actuellement dans le Lavandou chez son ami Eryl Prayer, en attendant de mener à bien ses nouveaux projets.

Sur le plateau de TPMP, Loana a pu retrouver deux anciens camarades du Loft à savoir Jean-Edouard Lipa et Steevy Boulay qu’elle n’avait pas vu depuis des années. Encore une fois, son ex, Jean-Edouard s’est montré très dur envers elle :"J’ai le sentiment que la meilleure des choses à faire, c’est de se faire discret. De faire une cure. […] Ce n’est pas en venant sur un plateau télé tous les mois que ça va aller mieux. Tous les mois, Cyril, je vous entends dire : 'Elle va mieux'. J’ai déjà aidé des gens dans l’addiction, je sais combien c’est difficile" a-t-il déclaré en évoquant la "descente aux enfers" de la blonde de 43 ans.

Steevy Boulay s’effondre face à Loana

De son côté, Steevy Boulay s’est montré plus tendre. "Je suis extrêmement heureux qu’elle soit là parmi nous" a-t-il avancé. "Je suis un peu ému parce que je l’aime beaucoup et je lui ai tendu la main plusieurs fois […] Je te voyais couler et je ne pouvais rien faire" a-t-il ensuite expliqué la voix tremblante. Ce à quoi Loana a répondu : "Tu sais, quand tu n’es pas bien, tu n’as pas envie d’embêter les gens […] Je voulais pas que tu voies dans quel état j’étais".

"Au final, j’aurais préféré que tu viennes avec moi, que voir des gens comme l’autre… On ne va pas lui faire de pub" a ensuite déclaré Steevy en faisant référence à Sylvie Ortega. "Je suis ravi qu’Eryl… Pardon, je suis vraiment ému, s’occupe de toi et sa maman aussi. Franchement, ça m’a tellement blessé. J’ai vu tes mésaventures, je me suis dit : 'Je la vois couler mais je ne peux rien faire" a-t-il ajouté avant de fondre en larmes.

