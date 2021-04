Loana : pourquoi Steevy Boulay ne veut plus entendre parler d'elle (Exclu vidéo)

Depuis plusieurs semaines, Loana est dans la tourmente. Tout a commencé lorsque cette dernière s'est retrouvée à l'hôpital pour une overdose médicamenteuse. Très vite, Sylvie Ortega a été pointée du doigt, accusée d'être une mauvaise fréquentation pour la gagnante de "Loft Story". Invitée à plusieurs reprises par Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste", la veuve de Ludovic Chancel a tenté de se défendre. Mais la situation a souvent dégénéré, une première fois avec Eryl Prayer, l'un des amis proches de Loana puis avec Gilles Verdez.

Après son hospitalisation, Loana a retrouvé le chemin des tournages pour un documentaire qu'elle a tourné, entre autres, avec Guillaume Genton et qui a été diffusé sur C8. Mais quelque temps après, elle a de nouveau été hospitalisée après une overdose, le 26 mars dernier. Elle a été retrouvée inconsciente sur le canapé de l'appartement où elle réside actuellement. Quelques jours plus tard, le propriétaire de ce logement qu'elle loue était invité sur le plateau de "Touche pas à mon poste", et a livré un témoignage glaçant.

"L'ignorance, c'est quelque chose de terrible"

Mardi 6 avril 2021, Mickael Dos Santos a reçu Steevy Boulay dans son émission "Le Débrief de Non Stop" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour l'ancien candidat de "Loft Story" d'évoquer ce qui arrive à Loana, non sans pousser un coup de gueule à son encontre. "On en parle, mais surtout, on ne comprend pas. Je lui ai tendu la main trois fois, elle n'a jamais daigné répondre à mes messages. Julie aussi. Elle lui a proposé de l'héberger, de la voir, de l'aider. Delphine aussi. Et elle n'a répondu à absolument personne. J'en suis à un point où je me dis qu'elle ne nous aime pas. Ou sinon elle veut rester dans cette galère. En tout cas, on ne peut pas nous reprocher à nous de ne rien avoir fait pour l'aider", a-t-il lâché.

Et de poursuivre : "Moi, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de cette fille. Quand vous tendez la main à quelqu'un trois fois et qu'elle ne vous répond même pas, le B.A BA de la politesse c'est au moins de dire : 'Merci Steevy, mais non'. L'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne passe pas. Maintenant, si je la vois, je serai très content de la revoir. Mais ses péripéties maintenant, ne comptez plus sur moi, c'est terminé. Je lui ai proposé mon aide. Avec ma mère, on voulait l'aider, on aurait tout fait pour elle parce que j'avais beaucoup d'estime pour elle. Visiblement, l'estime n'est pas réciproque. Quand quelqu'un envoie un message, la moindre des politesses, c'est de répondre, ça ne coûte rien de répondre, surtout quand on vous propose de l'aide".

Par Non Stop People TV