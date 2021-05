Loana prise en flagrant délit de mensonge ? Sylvie Ortega réagit

Loana a eu une belle frayeur. En mars dernier, l’ancienne candidate de télé-réalité a été hospitalisée en raison d’une surdose de médicaments. Et très rapidement, Loana avait accusée sa fidèle amie depuis plusieurs années d’avoir tenté de lui nuire : "Encore désolée pour hier, Sylvie m’a donné un peu trop de médicaments parce que j’étais stressée et du coup, j’ai mal supporté", avait écrit Loana dans un message envoyé à Eryl Prayer. Et peu après, Loana avait accusé Sylvie Ortega de lui avoir volé plusieurs de ses biens : "Je tenais à ajouter à l'attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque des bijoux et notamment ma rosace que tu aimais tant. Je n'ai même plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, plus rien dans ma valise. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais aussi porter plainte pour vol de tous les bijoux que tu m'as pris", avait confié Loana dans une vidéo envoyée à TPMP.

Un collier "volé" réapparait

Mais malgré cette grave accusation, Loana n’avait pas pu apporter de preuves. Et alors que Sylvie Ortega s’est toujours défendue de ces accusations, il semblerait bien que Loana vient de se trahir. Sur les réseaux sociaux, l’ancienne gagnante de Loft Story a dévoilé une vidéo d’elle où elle apparait avec le fameux collier en rosace que son ancienne amie lui aurait volé. De quoi faire rapidement réagir Sylvie Ortega : "Quand les mensonges te rattrapent !! Cette fille m'a accusée devant la France entière de lui avoir volé son bijou rosace ! Plateaux tv et internautes prêts à le croire. Admirez ce qu'elle porte à son cou deux jours en arrière. Son talent ? La manipulation et la mythomanie. Cache-toi à jamais !". Reste à attendre une explication de la part de Loana.

Par Alexia Felix