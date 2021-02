Loana revient sur les violences conjugales dont elle a été victime

Loana a fait son grand retour. Après avoir annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle tournait la page de ses vieux démons, la starlette a fait sa première apparition télé. C’est sur le plateau de "Touche pas à mon poste", que la maman de Mindy s’est confiée sur sa descente aux enfers qui lui a valu un internement en urgence dans un hôpital psychiatrique. Après être revenue sur son addiction à la drogue et à l'alcool et ses mauvaises fréquentations, l'ex-candidate de télé-réalité a longuement évoqué les violences conjugales dont elle dit avoir été victime.

Qualifiant son ex Fred Cauvin de "pervers narcissique", elle a expliqué : "C'est quelqu'un qui vous descend et qui vous dit que vous êtes une pute, une salope, une moins que rien en continu et après il vous dit que vous avez de la chance d'être avec quelqu'un comme lui et vous le croyez". Loana Petrucciani est alors revenue sur les photos de ses nombreux hématomes partagées sur Instagram en fin d’année 2020. "C'est pas du maquillage hein, c'est réellement des hématomes", a-t-elle insisté en découvrant - émue - ses clichés apparaître à l’écran. "Il m'a frappé pendant quatre heures", a-t-elle souligné en précisant que cela s'est passé après qu'elle ait glissé "un coupe ongle rouillé" dans la trousse de toilette de son ex.

Fred Causin se défend d'avoir frappé Loana

"C'était l'année dernière. Plus de 30 hématomes et ce que vous voyez ce n'est qu'une partie. Mon corps était recouvert. Pour arriver à ce stade-là, pendant quatre heures, il m'a frappé en me traitant de connasse. C'était deux jours avant mon anniversaire", a-t-elle poursuivi. De son côté, Fred Cauvin a assuré auprès de Closer, en septembre dernier, que Loana a inventé cette histoire. Évoquant ses souffrances psychologiques, il a déclaré : "Elle serait capable de se taper elle-même pour dire : 'Regardez ce qu'on m'a fait’".

Quant aux biens de Loana, qui dit avoir été dépouillée par ses fréquentations, et sa plainte pour violences conjugales, il a ajouté : "J'ai notamment dit qu'elle n'avait plus de sous et qu'elle portait un dentier. Je peux comprendre, mais sa réaction est exagérée. Je suis bien passé chez elle à la date qu'elle évoque, mais je ne l'ai pas touchée. J'ai d'ailleurs porté plainte pour diffamation le jour-même, dès que j'ai su ce qu'elle avait publié sur moi".

