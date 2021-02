Loana : sa fille payée pour faire la couverture d'un magazine people ?

Depuis quelques jours maintenant Loana ne se laisse plus faire. En pleine transformation aussi bien au niveau de sa santé que de son physique, la jeune femme tient à repartir de zéro et n'hésite pas à mettre les choses au clair. Dans le livre écrit par le journaliste Paul Sanfourche, l'ancienne candidate du Loft Story s'est confiée sur son addiction à la drogue. "Dès 10 heures du matin, je prenais deux traits. C’était devenu ma nourriture principale".

Invitée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mardi 9 février, elle a confirmé ces additions. "Comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool au matin au réveil, moi je prenais de la drogue le matin au réveil. (...) On tombe dedans comme on tombe dans l'alcool".

"personne n'est intervenu"

Mais ce n'est pas tout. Loana s'est ensuite confiée sur sa fille Mindy. Sur le plateau de TPMP elle expliquait qu'elle n'avait presque plus de contact avec elle. "Elle est plus intéressée par mon argent que par le reste. Étant donné que la fois où j'ai voulu la retrouver elle avait fait la couverture de Closer avec un quatre pages. Avant même de me voir, elle a préféré gagner de l'argent en faisant une couverture. Et maintenant elle dit qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse dans la rue mais c'est elle qui a fait une couverture".

Jean-Marc Morandini a décidé de contacter le journaliste Oli Porru Santoro qui a fait la série de portraits afin de savoir si Mindy avait été payée pour cette une : "J'ai vendu cette interview et la série de portraits à Closer, mais il ne s'agissait pas d'une commande. Je l'ai fait à ma propre initiative. Personne n'est intervenu, sinon moi"

Par J.F.