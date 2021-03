Loana : ses émouvantes confessions sur ses tentatives de suicide

Ces dernières semaines, Loana a fait son retour sur le devant de la scène. Marquée par plusieurs douloureuses épreuves dans sa vie, l'ancienne star de la télé-réalité assure aujourd’hui aller mieux. Mais sa récente hospitalisation en urgence après une overdose de médicaments a inquiété sur son état de santé. Passée tout près du pire, Loana a accusé son ancienne amie Sylvie Ortega de l'avoir "empoisonnée". Au milieu de cette affaire, Loana est revenue sur son parcours dans deux documentaires : "La face cachée de Loana" sur RMC Story et "Loana, une lofteuse up and down", diffusé ce jeudi 11 mars sur C8. Entre sa période de succès après avoir remporté la première saison de Loft Story et sa descente aux enfers, Loana a abordé le moment "horrible" où elle a laissé sa fille à la DDASS et ses tentatives de suicide.

"Certaines, c'était des appels au secours"

Loana qui a tenté de mettre fin à ses jours à neuf reprises, a fait la différence entre ses appels au secours et ses vraies tentatives de suicide : "Il y en a certaines, c'était des appels au secours. Je me rappelle de trois où c'était des vraies, parce que les vraies, c'est là où on la prévoit la tentative de suicide". "Elle ne vient pas par hasard. On sait qu'on va le faire. C'est robotisé. On regarde pour la dernière fois le soleil se coucher. On le trouve beau d'ailleurs, d'habitude on ne fait pas attention à ce genre de choses. Et puis on se dit que c'est maintenant, et puis on prend un maximum de cachets. Et on a les yeux qui se ferment et on se dit que c'est pour la dernière fois. Je n'ai plus envie de vivre, plus envie de respirer. Tout vous fait mal, même respirer, ça fait mal", a-t-elle confié sur ses douloureuses épreuves.

Par Marie Merlet