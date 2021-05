Loana : ses retrouvailles tendues avec Jean-Edouard dans TPMP, 20 ans après le loft

L’émission "Loft Story" a fêté ses 20 ans le mois dernier. Pour cet anniversaire si spécial, les anciens candidats du programme font en ce moment la une de l’actualité notamment pour évoquer les coulisses du programme et leur vie après la diffusion. C’était donc il y a deux décennies que Loana était sacrée grande gagnante de l’émission, devenant par la même occasion la première grande star de télé-réalité en France.

Si la jolie blonde a fait jaser à cause d’une scène torride dans la piscine du loft avec Jean-Edouard Lipa, elle s’est aussi attirée la sympathie du public après avoir été éconduite par le jeune homme dès le lendemain de leur rapprochement… Et si leur histoire d’amour n’a pas duré, les deux candidats ont continué d’être associés, au plus grand dam de Jean-Edouard qui clame depuis des années qu’il ne souhaite plus être assimilé à Loana.

Et 20 ans après leurs débuts à la télévision, les deux jeunes gens viennent de se retrouver sur le même plateau ! Ce mercredi 5 mai 2021, Cyril Hanouna avait en effet invité Loana qui a pu donner de ses nouvelles après avoir été touchée une seconde fois par la Covid-19. Celle-ci a dû faire face à Jean-Edouard qui est désormais chroniqueur dans l’émission.

Jean-Edouard recadre Loana dans TPMP

Encore une fois, Jean-Edouard Lipa s’est montré très dur avec Loana : "Je vois Loana à travers divers articles que j’ai vu dans la presse, sur Instagram, à travers les malheurs qui lui arrive. Je trouve le parcours malheureux alors qu’il y avait un chemin tracé qui avait l’air magnifique. […] Je vais appeler ça une descente aux enfers" a-t-il déclaré. Le père de famille a ensuite accusé son ex de chercher le buzz à tout prix : "Ce n’est pas du tout une attaque personnelle, mais le sentiment que j’ai et que beaucoup de gens ont, c’est que Loana va faire une tentative de suicide, elle va vouloir venir en parler. Loana fait une overdose, elle va vouloir venir en parler…"

Sur sa lancée, Jean-Edouard Lipa a ensuite conseillé la jolie blonde qui a eu beaucoup de soucis de santé dernièrement, de se retirer complètement de la scène médiatique : "J’ai le sentiment que, la meilleure des choses à faire, c’est de se faire discret. De faire une cure. […] Si j’ai bien compris, il y a des problèmes de dépendance et d’addiction. Ce n’est pas en venant sur un plateau télé tous les mois que ça va aller mieux. Tous les mois, Cyril, je vous entends dire : 'Elle va mieux'. J’ai déjà aidé des gens dans l’addiction, je sais combien c’est difficile". Face à ses mots durs, Loana a préféré le remercier pour sa bienveillance avant de se justifier : "C’est un exutoire pour moi de venir sur les plateaux télé. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la télé, venir ici, c’est retrouver une famille. Venir faire un petit coucou. Je ne viens pas non plus tous les mois", a-t-elle dit.

Par E.S.