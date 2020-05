Loana sexy en dentelle noire, sa perte de poids enflamme Instagram

Loana a marqué les esprits lors de sa participation en 2001 à "Loft Story", émission de télé-réalité qu'elle a remportée. En 2019, elle renouait avec ce genre de programmes en participant à la saison 4 de "La Villa des coeurs brisés". Une participation qui lui a permis d'en dire plus sur les difficultés qu'elle a rencontrées dans ses relations amoureuses. "Les hommes qui t'approchent ne sont pas là pour de bonnes raisons, très peu d'hommes viennent m'aborder juste pour moi. Pour un selfie, une photo, là oui tout le monde vient. Mais très peu d'hommes veulent s'intéresser à moi, la vraie Loana", confiait-elle à Voici.

En février dernier, Loana a fait la Une de la presse people après les révélations faites par le magazine Closer sur une agression qu'elle aurait subie. D'après nos confrères, c'est son ex-compagnon Frédéric Cauvin qui l'aurait violentée après qu'il se soit introduit chez elle à deux reprises, dans le 8e arrondissement de Paris. De plus, de la drogue aurait été trouvée sur place par la police. Quelques jours après, elle avait donné de ses nouvelles sur Instagram, dénonçant "un buzz morbide".

"Tu as drôlement perdu..."

Loana n'a ensuite plus rien posté sur sa page Instagram, jusqu'au dimanche 17 mai 2020. En effet, l'ex-star de télé-réalité a fait son retour sur la Toile via un cliché qui n'a pas manqué d'attirer l'oeil de ses abonnés. Sur la photo en question, elle prend la pose dans un ensemble de lingerie composé d'une culotte noire et d'un corset à dentelles de la même couleur, qui ne manque pas de mettre sa poitrine en valeur.

Si des internautes lui ont conseillé de rafraîchir sa couleur de cheveux, d'autres ont tenu à la féliciter pour sa perte de poids. "Tu as drôlement perdu. Tu es belle avec tes formes, tu les assumes, j'aime bien", a posté l'un d'entre eux. "Tu es magnifique Loana. Tu es une bombe", a poursuivi un autre. Loana ne s'est pas arrêtée là. Elle a ensuite dévoilé un portrait qu'elle a accompagné de la légende suivante : "Songe. Je vous embrasse très fort et bien plus encore. Gros bisous".

