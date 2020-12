Loana : son ex Phil Storm opéré de la moelle épinière, il dévoile son énorme cicatrice

Ces six derniers mois ont été éprouvants pour Phil Storm. Si l'ancien candidat à Mister France 2003 a été victime d'un AVC il y a deux ans, il a révélé l'été dernier être atteint d'une maladie "grave" et "rare" du coeur nommée Brugada. Quelques jours après, il confiait à ses abonnés avoir subi une opération du coeur. "Un défibrillateur sera implanté dans ma poitrine pour permettre à mon coeur de continuer à battre en cas de fibrillation. Je serai assisté plusieurs heures par jour par un appareil qui aidera mon coeur à oxygéner mes organes. Mon coeur ne le peut plus à lui seul", expliquait-il quelques jours avant l'intervention.

Le 12 novembre dernier, l'ancien compagnon de Loana a fait une nouvelle déclaration alarmante sur son état de santé. "En effet, une dégénérescence de la moelle épinière cause une sténose spinale et une spondylolisthésis couplées au syndrome de Scheuermann. Avec ces nouvelles, mes chances de marcher après une opération urgente pour soulager la compression médullaire sont minimes. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle ralentit l'urgence de l'intervention", disait-il.

"J'ai survécu à l'opération"

Mardi 8 décembre, Phil Storm a donné de ses nouvelles depuis son lit d'hôpital. L'ex de Loana a été opéré et a dévoilé sur Instagram son énorme cicatrice dans le dos. En légende de sa publication, il a posté le message suivant : "Voilà, c'est fait. J'ai survécu à l'opération. Je ne marche pas (encore), mais je me battrai. Je sais que la guérison sera longue telle cette cicatrice du dos que je n'aurais jamais pensé avoir un jour. Prenez soin de vous" a-t-il dit.

Dans le fil des commentaires, de nombreux internautes lui ont envoyé des messages de soutien. "Je t'envoie plein de force pour ta convalescence", a posté un internaute. "Courage à toi et bon rétablissement Phil", a poursuivi un autre. Quant à Loana, l'ancienne candidate de "Loft Story" n'a pas réagi à l'opération de son ex-petit ami. Pour rappel, Loana s'est séparée de Phil Storm en septembre 2017, après plusieurs mois de relation. À la suite de cette rupture, le jeune homme avait révélé qu'il était en réalité homosexuel et marié. Une version que l'ex-candidate de "La Villa des coeurs brisés 4" avait ensuite confirmée.

Par Non Stop People TV