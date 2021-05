Loana : son gros coup de gueule contre Sylvie Ortega après son hospitalisation

Entre Loana et Sylvie Ortega, c'est la guerre. Les deux anciennes amies ne se parlent plus et se disputent à travers les médias ou les réseaux sociaux. En mars dernier, l'ex Lofteuse accusait l'ancienne belle-fille de Sheila d'avoir tenté de la tuer en la droguant. Après avoir séjourné un temps à l'hôpital, Loana a ressombré à la fin du mois de mars. Le propriétaire de son logement l'avait retrouvée inanimée et quasi-nue dans son salon. Il avait alors appelé les secours et la mère de Mindy avait une fois de plus été hospitalisée. Depuis ce jour, ses fans n'avaient pas eu de nouvelles d'elle. Cependant, dans une interview accordée par téléphone au média Le Matin et publiée ce lundi 3 mai, l'ancienne candidate de télé-réalité a fait des confidences sur son état de santé et n'a pas hésité à fustiger Sylvie Ortega.

"c'est déguelasse"

Absente lors de l'émission des 20 ans de "Loft Story", Loana a déclaré : "J’étais dans le coma lors de l’enregistrement de l’émission des 20 ans de 'Loft Story'. Je n’y crois pas que j’ai raté le jour le plus important de ma vie, car j’avais la Covid. À ce moment-là, j’ai vu sur Internet que Sylvie Ortega disait que je n’y étais pas allée, car j’aurais demandé 30 000 euros et que la chaîne avait refusé". En colère, elle a ensuite tenu à démentir et à rétablir sa vérité. "C’est dégueulasse, j’étais dans le coma", a-t-elle déploré, tout en s'attaquant à son ancienne amie : "Avec Sylvie, nous ne sommes plus en contact depuis longtemps. Elle a été la source de mauvais articles sur Internet. J’ai appelé les Lofteurs pour leur expliquer la situation. J’ai vraiment fait un arrêt cardiaque. Comme je dis, je n’ai pas une bonne étoile, mais une constellation". À présent, Loana semble vouloir démarrer un nouveau chapitre de sa vie.

Par Solène Sab