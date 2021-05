Loana : Son nouveau défi qui fait peur à ses fans

L’année 2021 a commencé d’une bien mauvaise façon pour Loana. Alors qu’elle avait réussi à vaincre ses vieux démons, l'ancienne star de télé-réalité a été hospitalisée en urgence à la suite d’une overdose de médicaments. De passage dans TPMP le 5 mai dernier, Loana avait assuré aller beaucoup mieux : "Je suis une conquérante maintenant. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets. J'ai soif de la vie. Je me prenais trop en pitié, je pensais trop au passé et je ne faisais pas attention au futur et au présent. J'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de mincir, de faire du sport, de redevenir celle que j'étais. Depuis ces cinq jours de coma, j'ai envie d'une vie saine, de mariage, de bébé, de plein de choses". Et alors qu’elle s’est installée dans le sud de la France chez son ami Eryl Prayer, Loana a décidé de se lancer un tout nouveau défi qu’elle a présenté à ses fans.

"J’espère que cela vous plaira"

Sur Instagram, Loana a annoncé qu’elle s’apprête à vivre une aventure loin des caméras, mais qu’elle filmera avec son téléphone : "Je me suis lancé un défi, c'est de m'acheter une voiture sans permis et de parcourir la distance Lyon-Le Lavandou sur une durée d'une semaine parce que je ne peux pas prendre l'autoroute et qu'elle roule doucement, a-t-elle révélé sur son compte Instagram. Mais ça risque d'avoir de nombreux fous rires et des moments d'émotion. Ca va être à partir de demain et, tous les jours, vous me verrez en direct en train de conduire ma Titine. Voilà, j'espère que vous serez nombreux et que cela vous plaira". Face à cette nouvelle, les internautes ont été nombreux à réagir. Et si certains ont félicité Loana pour sa prise de risque, d’autres en revanche ont fait part de leurs craintes : "Une voiture sans permis ? Filmée... ressaisis-toi Loana”, “Mon Dieu, ma pauvre Loana”, “J’espère que tu ne tomberas pas en panne”, “Fais attention, c’est dangereux".

Par Alexia Felix