Loana sortie de l'hôpital : cette condition pour reprendre le tournage de son documentaire

Le 22 février dernier, Loana était hospitalisée d'urgence après une overdose de médicaments. Très vite, ses proches ont tenté de faire le point sur les circonstances de cette hospitalisation. Malheureusement, cette éclaircissement à donner lieu à un gros réglement de comptes entre Eryl Prayer qui se dit ami avec Loana depuis plus de dix ans et Sophie Ortega qui se présente comme sa nouvelle agent.



Accusée d’avoir plongé Loana dans le coma en lui administrant des médicaments, l'ancienne belle-fille de Sheila est plusieurs fois apparue sur le plateau de TPMP afin de clamer son innocence. Et puisqu'elle n'a pas réussi à se faire entendre en direct sur C8, Sophie Ortega a pris la parole sur Facebook : "Non là, ça va trop loin ! Stop ! De une, Loana est partie consciente avec les pompiers de l'hôtel, c'est elle-même à ma grande surprise qui a voulu aller à l’hôpital, elle est partie avec son sac à main et porte-feuille avec ses cartes bleues et papiers en chaise roulante ! Loana n’a jamais été dans le coma !" a-t-elle clamé en prenant soin de publier une photo que Loana aurait prise dans le camion des sapeurs-pompiers.

Loana de retour en tournage

Ce mercredi 3 mars 2021, toujours sur le plateau de TPMP, Guillaume Genton a révélé que Loana est sortie de l'hôpital. "On a une photo d’elle sur laquelle, elle a l’air plutôt en forme" a-t-il affirmé avant de préciser qu'elle a "repris le tournage". Loana se trouve en effet dans le sud de la France afin de tourner un documentaire qui est lui consacré et qui sera diffusé au moment de la célébration du vingtième anniversaire de l'émission Loft Story.



Guillaume Genton qui produit ce documentaire a précisé que Loana a néanmoins posé une condition avant de reprendre : "Elle a demandé à couper Sylvie Ortega de toutes les scènes et à refaire ces scènes sans Sylvie Ortega". Cette nouvelle amitié aura finalement été de courte durée puisque Loana a aussi accusé Sophie Ortega de lui avoir volé ses bijoux durant son séjour à l'hôpital.

Par E.S.