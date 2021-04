Loana : Sylvie Ortega fait une mise au point sur la somme d'argent qu'elle lui devrait

Pour célébrer les 20 ans de Loft Story, plusieurs anciens Lofteurs se sont réunis le 8 avril dernier sur C8. Mais la gagnante de la première saison du programme a brillé par son absence. Alors que son état de santé suscite l’inquiétude depuis plusieurs mois, Loana serait atteinte d'une "forme sévère" de la Covid-19 selon Le Parisien. En conflit avec son ancienne amie Sylvie Ortega, une rumeur sur une importante somme qu'elle lui devrait a dernièrement circulé. Cette dernière a fait une mise au point auprès de MCE TV. "Tout d’abord, je tenais à rétablir la vérité ! Loana, elle ne me doit pas d’argent, en aucun cas. Tout comme personne ne lui doit 30 000 euros !", a-t-elle d'abord affirmé avant d'expliquer que cette somme avait été réclamée par Loana pour participer à l'émission anniversaire de Loft Story.

Une négociation arrêtée

"Quand je travaillais pour Loana, j’avais été contactée pour qu’elle vienne dans ce programme. Nous avions bien sûr accepté. En tant qu’agente, mon but était de lui négocier un bon contrat. Nous étions ainsi en négociation et Loana espérait donc ce cachet pour participer à l’émission. Elle m’a dit : 'Sylvie, essaye de m’avoir 30 000 euros'. C’était un montant très important ! Je lui ai dit : 'Tu n’es pas Beyoncé non plus !'", a-t-elle raconté en précisant que Loana "avait besoin d’argent". Mais avec les différentes hospitalisations de Loana, la négociation n'a pas été relancée par Sylvie Ortega. "Elle a été internée deux fois d’affilée. Après ça, on ne pouvait plus rien demander ! Nous ne sommes donc pas revenus sur cette affaire des 20 ans du Loft. Il était hors de question que je relance cette négociation en sachant qu’elle était au plus mal", a-t-elle expliqué.

Par Marie Merlet