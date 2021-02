Loana "transformée" : elle donne des nouvelles rassurantes

Loana prend soin d'elle pour faire son retour. Ces derniers mois, l'état de santé de la jeune femme avait inquiété après une grosse crise de démence dans les rues de Paris. Loana avait alors été internée en hôpital psychiatrique. Absente des réseaux sociaux depuis novembre 2020, elle a donné quelques nouvelles rassurantes ce 2 février. Sur Instagram, Loana a montré son désir de se reprendre en main après avoir vécu une année très éprouvante où elle a accusé son ex-compagnon Fred Cauvin de l'avoir battue. C'est chez le coiffeur que Loana s'est rendue pour sa "transformation" physique. En photo et en vidéo, l'ancienne star de télé-réalité a dévoilé sa nouvelle chevelure blonde avec de longues boucles à l'aide d'extensions de cheveux.

Un nouveau départ ?

"Coucou mes loulous... Voilà quelques nouvelles de moi j'essaie de revenir au top pour vous et pour cela : début de ma transformation (et vous allez le voir elle est radicale et sublime) au salon Royal extension avec la fabuleuse et adorable Judith... Merci de m'avoir aidée à commencer à me retrouver... Merci pour ton professionnalisme, ton accueil mais surtout ta bienveillance... Gros bisous... Qu'en pensez-vous ?!", a écrit Loana qui semble mieux dans sa peau. "Gros bisous à tous... Je vous tiendrai informés au fur et à mesure... De retour : Loana is back for you. Love forever. Gros bisous mes loulous... Je vous aime", a-t-elle promis pour donner de ses nouvelles. Un véritable pas en avant pour Loana qui se sentait "détruite, dénigrée, enterrée", avait-elle confié au magazine Public en décembre dernier.

Par Marie Merlet