Loana : un de ses ex qui risque la paralysie doit subir "une opération urgente"

Il y a quelques semaines, Jean-Edouard Lipa faisait la une de l'actualité pour de tristes raisons. L'ancien candidat de Loft Story a en effet subi une lourde opération de la jambe... et a échappé de justesse à une amputation. Aujourd'hui, c'est au tour d'un autre ex de Loanade faire parler de lui, également à cause de son état de santé critique.



Ce jeudi 12 novembre, Phil Storm a publié sur Instagram une photo accompagnée d'un troublant message. Le jeune homme qui a remercié ses abonnés pour leurs "nombreux témoignages d'affection", a ensuite expliqué que son absence est dûe à son état de santé : "J'ai passé un cap difficile il y a un an de cela avec #maladiedebehcet" écrit-il avant de préciser que son "combat n'est pas terminé". Phil Storm parle d'une dégénérescence de la moelle épinière qui cause une Stenosespinale et une Spondylolisthésis couplées au syndrome de Shaerman. Le mannequin révèle à ses abonnés qu'il va donc devoir subir une "opération urgente" mais que ses chances de marcher après l'intervention sont "minimes".



Face au contexte actuel de crise sanitaire, Phil Storm ne pourra malheureusement pas être opéré si rapidement mais promet de tenir au courant ses abonnés : "Il faut garder une absolue confiance en la médecine" écrit-il avec optimisme.

Loana et Phil Storm : une fausse relation pour le "buzz" ?

Si aujourd'hui Loana est en guerre avec son ex Fred Cauvin, elle a autrefois été au coeur d'une querelle avec celui qu'elle considère aussi comme un ex, Phil Storm. Après avoir révélé être en couple avec l'ancienne star de Loft Story en 2017, Phil Storm avant, un an plus tard, assuré que cette relation était en réalité fausse. Le mannequin confiait alors être "gay" et déclarait n'avoir "jamais eu de relation sexuelle" avec elle.

"Dis à ton public la vérité. Tu sais que je suis gay depuis le début. Et que tout est inventé. Tu es même venue à la maison avec mon mari", avait-il lancé. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Phil Storm avait expliqué comment cette histoire a eu un impact négatif sur sa vie : "J'étais salarié, en tant que directeur d'une grosse entreprise de packaging. À la suite de ces événements, j'ai été évincé et je suis en cours de licenciement. J'ai tout perdu".



