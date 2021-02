Loana, un entourage nocif ? Cet argent "volé" par un ex-agent "véreux" (Exclu vidéo)

Depuis plusieurs jours, Loana est hospitalisée après avoir été victime d'une overdose. Si les nouvelles sur son état de santé sont rassurantes, des témoignages récents ont fait leur apparition dans les médias concernant son entourage, qui ne serait pas 100% sain. C'est Alban Bartoli - ancien candidat des "Anges de la télé-réalité" - qui a donné l'alerte sur sa page Instagram en relayant une conversation qu'il a eue avec Sylvia Ortega, qui se présente désormais comme l'agent de Loana. Selon lui - et selon d'anciens candidats de "Loft Story" - cette dernière aurait une mauvaise influence sur la star de télé-réalité. Des propos que la principale intéressée à réfutés lors de son passage dans "Touche pas à mon poste" le 23 février dernier.

Au lendemain de cette affaire, Mickael Dos Santos a reçu Jérôme Goulon dans "Le Débrief de Non Stop" diffusé sur Non Stop People. Il est rédacteur en chef du magazine "Entrevue". Et ce dernier a eu affaire à ce "fameux" entourage, plus précisément à son agent de l'époque. C'était en 2006. Il a raconté ce qu'il s'est passé : "On avait fait un petit sujet en caméra cachée sur les ménages de stars (NDLR, des contrats avec des entreprises). On voulait montrer que des personnalités publiques, du monde de la télévision, des animateurs télé, faisaient des ménages pour gagner de l'argent. À l'époque, c'était extrêmement tabou. Aujourd'hui, plus personne ne s'en cache, notamment avec les réseaux sociaux", a-t-il commencé.

"Elle l'a viré instantanément"

Et de poursuivre : "On avait contacté Loana pour organiser un ménage et on voulait savoir combien elle prendrait pour une journée pour l'inauguration d'un parc d'attractions. Elle nous avait dit : 'Ok, avec plaisir. En revanche, pour toutes les questions d'argent et les détails, vous voyez avec mon agent' (...) On l'appelle et il nous dit : 'Oui, Loana est partante. Le coût, c'est 5 500 euros pour la journée. Je vais lui reverser cette somme qui inclut sa prestation, ses charges sociales et puisque vous êtes sympathique, j'inclus le train'". Des propos que Jérôme Goulon a enregistrés.

Mais tout ne s'est pas passé comme l'agent l'avait confié. "On organise la prestation, elle est filmée. On donne l'argent, les 5 500 euros à l'agent de Loana. On publie l'article dans 'Entrevue'. Ce que l'agent ne savait pas, c'est qu'on l'avait enregistré. On a diffusé son interview où il dit qu'il donne 5 500 euros à Loana", a expliqué Jérôme Goulon. La réaction de Loana ne s'est pas faite attendre. "En découvrant le magazine, elle a été extrêmement choquée. Elle nous a immédiatement appelé en nous disant : 'Vous avez donné 5 500 euros à mon agent ?' On lui dit : 'Oui, c'est le cachet qu'il nous a demandés et c'est la somme qu'il s'est engagé à vous remettre'. Là, elle est tombée des nues : 'Jamais il me donne 5 500 euros pour une journée. S'il me donne 2000 euros c'est le bout du monde'. Elle savait qu'il y avait un cachet, mais elle ne connaissait pas le montant (...) Ça lui a rendu service, parce que ça lui a ouvert les yeux sur cet agent qui était clairement véreux, qui l'a volée sur les montants. Elle l'a viré instantanément", a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV