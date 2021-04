Loana : une ancienne candidate de Loft Story fait de cinglantes révélations

Dans quelques jours, l'émission Loft Story fêtera ses 20 ans. Un anniversaire qui marque l'arrivée de la télé-réalité en France. Inspiré de l'émission Big Brother, ultra célèbre à l'étranger, le programme est un concept encore inconnu en France. Le but est pourtant simple, une dizaine de candidats intègrent une maison et sont filmés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. À la fin, il n'y avait que deux gagnants : Christophe et Loana. Mais parmi eux, il y avait Kenza. Une jeune femme de 23 ans à l'époque qui s'est rapidement fait remarquer pour son caractère bien trempé. À l'occasion de l'anniversaire de l'émission, la jeune femme a accepté de se confier sur son aventure dans les colonnes d'Ici Paris, ce mercredi 7 avril.

"Il faut arrêter de la conforter dans son malheur"

Kenza est tout d'abord revenue sur les nombreuses remarques qu'elle a pu recevoir notamment à cause de son tempérament. "Mon fort caractère a été mal perçu et interprété. Cette célébrité soudaine m'a complètement dépassée. J'ai reçu des témoignages de sympathie mais aussi des insultes et des menaces de mort et ma mère a été confrontée à cette violence verbale. Cette haine était incompréhensible".

L'ancienne candidate de Loft Story avoue ensuite que le retour à la réalité n'a pas été si simple à gérer "le prix à payer pour se reconstruire est trop élevé. J'imaginais que cette aventure allait m'ouvrir les portes de la radio. Au contraire ! Cela m'a mise en difficulté et j'ai dû faire mes preuves deux fois plus qu'une autre" a-t-elle confié.

Kenza a ensuite conclu l'entretien en ayant un mot pour Loana, une nouvelle fois hospitalisée : "le problème de Loana, c’est qu’elle est encore viscéralement attachée à la fille de 20 ans qu’elle a été. Il faut arrêter de la conforter dans son malheur. C’est maintenant qu’elle doit se concentrer sur sa santé et son bien-être si elle veut s’en sortir".

Par J.F.