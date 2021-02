Loana violentée par son père ? Ses tristes révélations sur son enfance

Originaire du Sud de la France, Loana n’a qu’une vingtaine d’années quand elle décide de monter à Paris pour participer à "Loft Story". Gagnante de la première saison, Loana devient une icône de la télé-réalité. Mais avant de connaître la gloire, Loana aurait vécu une enfance difficile. Née d’une mère caissière, Violette, et d’un père sans emploi, dont l’identité n’a jamais été révélée, Loana affirme avoir été violentée dans son enfance. Dans le livre "Sexisme Story, Loana Petrucciani" de Paul Sanfourche, la star de télé-réalité aujourd’hui âgée de 43 ans confie : "Quand ma mère n'était pas là, mon père me tapait la tête contre les carreaux de la cuisine pour que je fasse la vaisselle. C'était très violent. [...] C'est pas des choses dont on a envie de se rappeler en fait. J'ai quelques flashs mais quand je me dis que ça a duré des mois ! Je pense que quand j'arrivais à la maison, je me mettais sur un mode : ‘Il me fait ce qu'il veut et puis après j'oublie’".

"Mon père me tapait la tête contre les carreaux de la cuisine"

Loana, qui a récemment été hospitalisée en psychiatrie après une crise de démence dans une rue parisienne non loin de son domicile, va même jusqu'à confier "ne pas savoir s'il s'est passé plus". Elle explique : "Parce qu'après j'ai eu beaucoup de problèmes de relations avec les hommes. Je déteste certaines choses... Je me dis peut-être qu'il faudrait que je creuse ça, plus tard, pour savoir ce qu'il s'est passé réellement". Dans ce même ouvrage, Loana revient sur son addiction à la cocaïne et explique pourquoi elle a fait croire au père de sa fille Mindy que cette dernière était décédée.

Par Matilde A.