Loana volée par son ex et aujourd’hui ruinée, elle dit tout

A la surprise de ses fans, Loana a fait son grand retour il y a quelques jours. Alors que la jolie blonde de 43 ans a vécu une nouvelle descente aux enfers fin d’année 2020, Loana a fait savoir à nos confrères de Closer qu’elle a décidé de faire une croix sur son passé et surtout de se reprendre en main : "Je regarde vers l'avenir désormais. J'ai perdu 16 kilos et j'ai retrouvé une silhouette qui me fait plaisir. Je refais un peu de sport à la maison, je sors mon chien… Bref, je suis bien !". Loana a assuré avoir arrêté "tout ce qui était substances illicites et médicaments. Je prends juste mon traitement contre la bipolarité". Sur Instagram, Loana a par ailleurs révélé sa toute nouvelle silhouette : "Coucou mes loulous. Voilà quelques nouvelles de moi. J’essaie de revenir au top pour vous et pour cela : début de ma transformation... Gros bisous... Qu’en pensez-vous ?! Gros bisous à tous.. Je vous tiendrai informer au fur et à mesure... De retour : Loana is back for you".

"Il m’a tout pris"

Mais si Loana semble aller beaucoup mieux, l’ancienne star de télé-réalité a révélé être aujourd’hui ruinée. Auprès de nos confrères de Télépro, elle a accusé son ex de lui avoir volé une grande partie de sa fortune personnelle : "Je n'ai pas dépensé mon argent du Loft, on me l'a volé. C'est pour ça que je suis en procès. Mon ex qui me frappait m'a quasiment pris tout mon argent. Je cherche à le récupérer. Il m'a tout pris, il me reste 10 000 euros sur tout l'argent que j'ai gagné depuis des années. J'avais 800 000 euros, il m'a volé quasiment l'intégralité. C'est très compliqué. J'ai appris à vivre avec pas grand chose. Le plus douloureux c'est de savoir qu'on m'a subtilisé l'argent que j'avais mis de côté pendant toute ma vie. C'est ça qui fait mal au coeur. Je suppose que la justice va rendre son verdict et faire en sorte que je puisse en récupérer une partie".

Par Alexia Felix