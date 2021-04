Loft Story : Alexia Laroche-Joubert fustige Jean-Edouard et Kenza

Le 26 avril prochain, cela fera 20 ans que la télé-réalité existe en France. À cette occasion, de nombreuses chaînes organisent des documentaires et font la rétrospection de ce phénomène qui fait encore tant parler aujourd'hui. L'une des émission les plus emblématique reste sans aucun doute "Loft Story" puisqu'elle a été la première dans le genre.

Jean-Edouard, candidat phare de ce programme était invité dans l'émission "Loft Story, 20 ans après" diffusée sur C8 ce jeudi 8 avril. Il a eu des critiques cinglantes envers Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission : "Alexia Laroche-Joubert, j'ai plein de rancune. On a été des purs produits pour elle. Tout à l'heure elle est venue se pavaner dans les loges, je pense qu'elle a été bien reçue, je lui ai bien fait comprendre ce que je pensais d'elle. Elle ne s'est pas sentie à l'aise, et elle sait très bien pourquoi !"

"elle a toujours adoré faire du buzz"

Invitée sur le plateau de Laurent Ruquier dans l'émission "On est en direct", ce samedi 10 avril, Alexia Laroche-Joubert a décidé de mettre les choses au clair. "Jean-Édouard, au moment où il a quitté le Loft, on n’a même plus pu lui téléphoner. Il voulait être comédien et a complètement mis de côté le Loft. Alors là pour le coup… Lui non plus ne voulait plus avoir de contact avec nous".

Même son de cloche pour la camarade de Jean-Edouard, Kenza qui avait déclaré qu'elle n'avait pas été sympa notamment lors d'un coup de fil avec sa mère : "Un jour, ma maman a appelé Alexia Laroche-Joubert, car elle souhaitait que j'aie un suivi psychologique. (...) Alexia lui a dit : 'vous n'allez pas nous faire chier, votre fille a gagné assez d'argent avec le Loft, donc ça ne sert à rien' (...) Elle a manqué d'humanité et de sympathie envers nous". Alexia Laroche-Joubert a déclaré à Laurent Ruquier : "sur Kenza, je pense qu'elle est un peu plus opportuniste, elle a toujours adoré faire du buzz. Jamais je n’aurais pu parler à une femme comme ça. Ce n'est pas moi. C'était il y a 20 ans" conclut-elle.

Par J.F.