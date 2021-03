Loft Story : la date de l'émission spéciale dévoilée !

Il y a vingt-ans maintenant, la France découvrait un nouveau concept pour le moins étonnant, "Loft Story". Plusieurs candidats âgés d'une vingtaine d'années allaient être enfermés pour une dizaine de jours dans une maison et filmés 24 heures sur 24.

Le but de cette émission ? Les candidats devaient trouver l'amour au sein de l'émission et le couple gagnant remportait l'émission. C'est donc Loana et Christophe qui ont gagné le jeu. Et à leur sortie, le phénomène a pris une ampleur considérable. Et pour cause, les gagnants sont allés sur les Champs-Elysées pour fêter leur victoire et cette avenue avait des allures de victoire de la coupe du monde. Une célébrité soudaine qui n'a pas été facile à gérer, notamment pour Loana.

Rendez-vous le 8 avril pour une soirée nostalgie !

Et pour cause, en quelques semaines maintenant, la jeune femme est devenue une superstar et ne s'y attendait pas du tout. Loana sombrera plus tard dans l'alcool et la drogue et est depuis très fragile mentalement.

Cela fait donc 20 ans que Loana est devenue connue. Pour fêter cet anniversaire, Benjamin Castaldi a décidé de mettre les petits plats dans les grands. En effet, il a annoncé il y a quelques semaines maintenant qu'il organisait un prime spécial autour de Loft Story. Durant ce dernier, les anciens candidats viendront livrer leurs anecdotes et dévoileront les secrets les plus inavouables. Une soirée qui s'annonce pleine de nostalgie !

Et pour les fans de l'émission, il faudra patienter encore un petit peu ! Et pour cause, C8 vient de dévoiler la date de cette émission tant attendue qui aura lieu le 8 avril 2021 à 21h15 sur C8 !

Pour la 1ère fois, ils se retrouveront et dévoileront des secrets inavoués, des vérités, et reverront des séquences cultes!

#LoftStory fête ses 20 ans, présenté par @B_Castaldi, jeudi 8 avril à 21h15 sur #C8 pic.twitter.com/FrkEjwI8Tt — C8 (@C8TV) March 16, 2021

Par J.F.