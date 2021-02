Loft Story : Laure de Lattre dézingue la production

En 2001, M6 lance la première émission de télé-réalité française. Avec Benjamin Castaldi aux commandes, le "Loft Story" apparait sur nos écrans. Le principe : onze célibataires, coupés du monde pendant plusieurs semaines, sont filmés 24 heures sur 24. Loana sort grande gagnante de la première édition lors de la finale qui l’opposait à Laure de Lattre. Si cette expérience a permis aux deux finalistes de connaître la gloire, pour Laure de Lattre, sa participation à "Loft Story" lui a laissé des traces. Aujourd’hui directrice de la revue "Les Nouvelles Esthétiques", Laure de Lattre a fait des révélations surprenantes dans le livre "Sexisme Story, Loana Petrucciani", publié le 4 février dernier par Paul Sanfourche aux éditions du Seuil. Laure de Lattre explique avoir compris le rôle que voulait lui donner la production.

"On a vraiment été livré à nous-mêmes"

"Maintenant, je m'en fiche, ça me passe au-dessus. Mais j'étais la sale bourgeoise, un salaud de riche…", déclare-t-elle. Selon elle, la production "n'a montré que les images qu'elle voulait que le public voie". Quant à la finale, Laure de Lattre affirme que la production souhaitait "qu’il y ait Laure et Loana parce que c'était le duo le plus improbable, avec des différences à tous les niveaux". Si sa participation à Loft Story lui a permis de gagner un million de francs en une année grâce à des contrats obtenus après sa sortie, Laure de Lattre affirme qu’elle ne retenterait pas l’expérience aujourd’hui. "Trop violent après, trop dur, trop injuste qu'on vous haïsse sans raison", souligne-t-elle avant de préciser : "À la sortie du Loft, on n'a plus vu qui que ce soit de la prod. Plus jamais. On a vraiment été livré à nous-mêmes. Mais on nous a attribué un garde du corps. Il me dit : ‘Laure, les colliers et les écharpes, tu arrêtes. On va établir un code si tu as trop de monde autour de toi…’. C'était horrible. Après, on nous a donné un sac de lettres gigantesque, avec de vraies lettres d'amour, bien écrites, de jolies choses". Laure de Lattre assure avoir aussi reçu des "trucs de psychopathes".

Par Matilde A.