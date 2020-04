Logan Williams : l’acteur de la série The Flast meurt soudainement à 16 ans

Logan Williams incarnait le jeune Barry Allen dans la série Flash. Après le décès d’un acteur de Star Wars des suites du coronavirus, le monde du cinéma a perdu un autre comédien, Logan Williams. La mère de l’acteur a annoncé vendredi 3 avril la disparition soudaine de son fils la veille au journal canadien Tri-City News. Si elle ne révèle pas la cause du décès, elle précise que la famille est "absolument dévastée". Le jeune acteur est décédé peu avant ses 17 ans. Il avait débuté sa carrière très tôt, dès l’âge de 10 ans. Logan Williams est apparu dans de nombreux films et séries. Parmi les plus connus, "Supernatural" et "Le Cœur a ses raisons". Mais c’est en prêtant ses traits au jeune Barry Allen, héro de la série The Flash, qu’il s’est fait connaître.

Deux acteurs de Flash réagissent au départ de Logan Williams

"Avec son talent et son look magnifique, Logan avait le potentiel pour être une énorme star" a commenté sa mère. En légende d’une photo postée sur Instagram, Grant Gustin a également rendu hommage à Logan Williams. "Je viens juste d’entendre cette nouvelle dévastatrice de la mort soudaine de Logan Williams. (…) J’étais impressionné non seulement par le talent de Logan mais par son professionnalisme sur le plateau. Mes pensées et mes prières lui sont adressées ainsi qu’à sa famille à laquelle on pense fortement. C’est un moment étrange pour nous tous. J’envoie de l’amour à tout le monde" écrit l’acteur. Le cliché qu’il poste date de 2014 et du tournage du pilote de la série. Le comédien John Wesley Shipp a également réagi à la nouvelle, "ça fait mal au cœur d’apprendre la mort de Logan à seulement 16 ans". La saison 6 de The Flash a été suspendue comme de nombreuses séries à cause de l’épidémie de coronavirus.

Heartsick to learn of Logan Williams’ death at 16. He was 100% committed to playing young Barry Allen, and we missed him once we moved past that part of the story. Love and compassion to Logan’s family and friends in your grief. pic.twitter.com/lOlUyxJtIC — John Wesley Shipp (@JohnWesleyShipp) April 3, 2020

Par Non Stop People TV