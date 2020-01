Loïc Nottet hospitalisé en urgence après un accident de ski, il donne des nouvelles

En 2015, TF1 donnait le coup d'envoi de la sixième et nouvelle saison de "Danse avec les stars". Au casting, les téléspectateurs avaient pu suivre les parcours de plusieurs personnalités, notamment ceux de Priscilla Betti, Véronic Dicaire ou encore Fabienne Carat (Plus belle la vie). Ils ont aussi fait la connaissance de Loïc Nottet, un jeune homme connu en Belgique pour avoir participé à la troisième saison de "The Voice Belgique" en 2014.

Avec sa partenaire de danse Denitsa Ikonomova, le jeune homme était parvenu à se hisser jusqu'à la finale du télé-crochet qu'il avait ensuite remporté. Dans une interview accordée à Télé Star deux ans après son sacre, il était revenu sur sa participation à l'émission phare de TF1. "J'ai découvert que j'étais toujours aussi tenace que quand j'ai commencé la musique", confiait-il.

Une opération qu'il redoute

Pour les fêtes de fin d'année, Loïc Nottet a choisi de poser ses valises au ski. Mais vendredi dernier, le jeune homme de 23 ans a fait savoir à ses abonnés sur Instagram qu'il a été victime d'un accident de ski. Dans un long message posté en légende d'un cliché immortalisé sur lequel il apparaît allongé aux côtés des secours, le danseur en a dit plus sur son état de santé, évoquant une "chute malheureuse" qui l'a conduit en urgence à l'hôpital. Il a ensuite révélé qu'il souffrait d'une blessure à l'épaule avant de préciser que son premier bilan médical était "peu rassurant".

Et de poursuivre : "Je pense à vous et cela suffit à me donner la force d'affronter ma peur de l'opération, mais aussi celle de me donner corps et âme pour retrouver l'usage complet de mon épaule au plus vite". À noter que Loïc Nottet sera en tournée en France dès mars prochain.

Par Non Stop People TV