Lola Marois ancienne consommatrice de drogues, elle dit tout

Lola Marois ne cesse de faire parler d’elle. Souvent épinglée par les internautes pour son comportement, la femme de Jean-Marie Bigard a de nouveau fait le buzz en apparaissant à moitié nue en Une du magazine King. Le média qui se décrit comme "le nouveau magazine de l'homme moderne chic, sexy et drôle" et "un charmant magazine fermement ancré dans son époque", a recueilli le témoignage de Lola Marois. Et au cours de cet entretien, l’actrice de Plus Belle la vie s’est confiée sans tabou sur sa jeunesse : "J'ai grandi entre mes deux parents". Se qualifiant de "princesse caillera", Lola Marois a confié avoir découvert le monde de la nuit très jeune alors que son père était le propriétaire de l’ancienne boîte de nuit parisienne Bains Douches : "J'ai commencé à y aller vers 14-15 ans. Le mot de passe était 'les murs'. Comme je les connaissais, ils étaient obligés de me laisser rentrer à contrecœur. Bien que j'étais complètement mineure et que je ramenais mes potes cailleras".

"J’ai goûté à tout"

Lola Marois a ensuite expliqué avoir consommé toutes sortes de drogues pendant sa jeunesse : "J'ai eu une jeunesse très Sex, Drugs and Rock'n'Roll. J'ai touché à beaucoup de choses et à certaines drogues. Que je n'ai pas vraiment aimées". Heureusement, c’est le monde de la comédie qui a réussi à l’en sortir : "Ce qui m'a sauvé de tout ça, c'est mon métier : je l'aimais trop, j'étais une artiste dans l'âme (...) J'ai goûté à tout parce que je suis une éternelle curieuse, mais je ne suis jamais devenue addict. Donc je n'ai eu aucun mal à décrocher". Lola Marois a reconnu avoir connu des "mauvais trips" en consommant certaines drogues : "Après avoir bu, fumé et pris certaines drogues plus dures, je me suis dit le lendemain, que ce n'était plus possible. Parce que j'aime bien être moi-même, malgré tout : je n'ai jamais été dans l'autodestruction trop profonde".

Par Alexia Felix