Lola Marois en train de fumer dans son bain, les internautes s’interrogent

Lola Marois ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. A chacun de ses clichés partagés, l’épouse de Jean-Marie Bigard n'hésite pas à mettre en avant ses atouts physiques avec des poses sensuelles. "Moi parfois, j'aime bien. Je me dis quand j'aurais 40 ans ou 45 ans et que j'aurais pris un peu de poids, je ne le ferais plus. J'aime bien et puis parfois, ça m'ennuie aussi, parce qu'en France, si tu es blonde et un petit peu sexy, tu n'as pas trop le droit d'avoir un cerveau et il faut choisir. J'aime bien prouver qu'on peut avoir les deux" avait-elle confié à Télé-Loisirs en 2016. Si son franc-parler et ses clichés dénudés lui valent parfois des critiques, Lola Marois ne se prive pas pour autant.

Lola Marois s'affiche en train de fumer

En story sur Instagram ce dimanche 29 novembre, la comédienne de "Plus belle la vie" a une fois de plus joué la provocation. A l’approche de Noël, Lola Marois a décoré le traditionnel sapin avec ses jumeaux Bella et Jules, avant de s'accorder un moment de détente dans son bain. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la plastique de la comédienne qui a suscité des réactions. A travers plusieurs vidéos, Lola Marois s'est affichée en train de fumer. Plusieurs internautes se sont alors interrogés s'il s’agissait d'un joint. Lorsque l'un d’entre eux lui a commenté "Ça roule pas super bien", la comédienne s'est amusée en répondant : "J'avoue on dirait il est enceinte". Mais quand la fameuse question sur la substance illicite a été posée, Lola Marois a écrit "Non monsieur le juge ça serait mal me connaître" avec un smiley qui pleure de rire.

Par Marie Merlet