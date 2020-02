Lola Marois : La femme de Jean-Marie Bigard prête à faire une sextape ?

Depuis quelques années maintenant, les sextapes sont monnaie courante sur Internet. Ces dernières peuvent aussi bien faire décoller une carrière que la faire chuter. Et le politique Benjamin Griveaux en a fait les frais il y a quelques jours.

Alors qu'il était candidat à la mairie de Paris, il a dû retirer sa candidature suite à la diffusion de vidéos intimes. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Derrière la diffusion, les autorités ont découvert que se cachait Piotr Pavlenski, activiste russe à l'origine du projet "pornopolitique" et qui ne regrette absolument pas son geste. Ce dernier assure avoir plusieurs vidéos en sa possession, mais il semblerait aux dernières nouvelles, qu'elles aient été supprimées.

Cependant, comme on l'expliquait précedemment, une sextape peut littéralement lancer une carrière. Et c'est le cas de Kim Kardashian qui est devenue en quelques années grâce à sa vidéo intime, l'une des personnalités les plus influentes du moment. Et ce n'est autre que sa mère, Kris Jenner qui a eu l'idée.

elle donne des idées à sa meilleure amie

Aujourd'hui, c'est Lola Marois en guerre avec Karine Lemarchand, qui fait parler d'elle à ce sujet. L'actrice de Plus Belle La Vie et femme de Jean-Marie Bigard n'est pas encore passé de l'autre côté de cette caméra, mais il semblerait que la question se pose dans sa tête.

Et pour cause, la jeune femme a posté une photo très ironique sur son compte Instagram. Celle d'un montage sur lequel on voit quatre photos de Kylie et Kendall Jenner vivant leur meilleure vie. Cette dernière est légendée : "Quand tu réalises que ça pourrait être ta vie mais que ta sœur est trop égoïste pour se sacrifier pour l'équipe et faire une sextape". La jeune femme a ensuite taggué sa meilleure amie, en écrivant "alors?".

Par J.F.