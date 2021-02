Lola Marois provoque Instagram en avouant transporter de la drogue

Cela fait plusieurs mois maintenant que Lola Marois fait parler d'elle. L'actrice découverte dans la série emblématique de France 3 "Plus belle la vie" est connue pour son franc-parler. En effet, elle n'hésite pas à monter au créneau, notamment lorsque l'on s'attaque à son mari. Il y a quelques mois, alors qu'elle participait à l'émission "Un dîner presque parfait", un candidat a critiqué Jean-Marie Bigard, ce qu'elle n'a pas du tout aimé. Ce dernier avait déclaré : "Moi je suis pas fan de lui, mais bon après…". Et Lola Marois de répondre du tac au tac : "Hé bah tu lui diras !". "Chacun son truc !" déclare alors le participant pour se justifier alors que le ton monte. Lola Marois ne s'était pas laissée faire et avait ensuite balancé : "Tu lui diras que tu es pas fan de lui, tu lui diras en face… Il a encore une bonne droite, hein".

"je n'ai jamais dit que j'étais un exemple à suivre"

Mais aujourd'hui si elle fait parler d'elle, c'est pour une autre raison. Depuis quelques semaines maintenant, elle n'hésite pas à provoquer les internautes sur Instagram. Récemment, elle postait une photo d'elle sans masque dans le train, de quoi agacer. Mais ce jeudi 11 février, c'est un étonnant cliché qu'elle a partagé en story. La jeune femme était dans le train quand un monsieur d'un certain âge s'est fait contrôler par la police. Elle a pris la scène en photo qu'elle a accompagnée de l'étrange légende suivante : "La vie est injuste, moi qui ai de la weed et on arrête papi". Une déclaration qui a vivement fait réagir. Face aux nombreuses critiques qu'elle a dû recevoir, elle a posté une nouvelle story quelques minutes après sur laquelle elle déclarait : "certains moralisateurs me diront que je donne un mauvais exemple aux très jeunes qui me suivent et pour qui j'ai de l'influence. Pour autant, je n'ai jamais dit que j'étais un exemple à suivre. Merci à vous pour votre ouverture d'esprit."

Par J.F.