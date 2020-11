Lola Marois : Sa caméra cachée ratée avec Jean-Marie Bigard amuse la Toile (vidéo)

C'est une émission que les téléspectateurs adorent ! Cyril Hanouna dévoilait un nouveau numéro de "La Grande Rassrah" ce jeudi 5 novembre. Les téléspectateurs ont pu découvrir de nouvelles caméras cachés, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils étaient au rendez-vous. En effet, en période de confinement, de nombreux internautes ont remercié Cyril Hanouna de leur avoir offert un bon moment de détente pendant cette période assez compliquée.

L'animateur a dévoilé de nombreuses séquences et notamment des caméras cachées. Et l'une d'entre elles a particulièrement fait rire les téléspectateurs.

Lola Marois avait décidé de piéger son mari, Jean-Marie Bigard. Mais évidemment on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Pour ce piège, l'actrice de Plus Belle la Vie a emmené l'humoriste au restaurant.

"la caméra cachée ratée la plus réussie !"

Mais au bout de quelques secondes, il a remarqué la présence des caméras. Jean-Marie Bigard a décidé de faire capoter toutes les situations qui se présentaient à lui comme l'arrivée d'une jeune femme qui lui faisait croire qu'ils se connaissaient ou encore un vrai-faux sosie de l'humoriste.

Une séquence qui a beaucoup fait rire Cyril Hanouna qui lui a même décerné le prix de "la caméra cachée ratée la plus réussie !". Les internautes ont également beaucoup aimé. Sur Twitter, on a pu lire : "Merci mon baba @Cyrilhanouna #Lagranderassrah5 grâce à toi on a passé une très bonne soirée de la darka de bons moments de rigolades", "Merci @Cyrilhanouna et toute l'équipe pour cette belle soirée sous le signe de la rigolade, on en avait bien besoin ! #LaGrandeRassrah5" ou encore "#Lagranderassrah5 une émission qui fait du bien... légère, à prendre au premier degré et avec des caméras cachées comme on en voit plus".

Découvrez la séquence ici.

Par J.F.