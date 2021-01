Lola Marois sans masque dans le train, son cliché choc

Lola Marois adore provoquer, un point commun qu'elle partage avec son mari, Jean-Marie Bigard. La comédienne, connue pour son rôle dans la série de France 3, "Plus belle la vie", n'hésite pas à pousser les limites. En décembre dernier, Lola Marois avait fait des confidences exclusives à Jordan de Luxe dans l'émission "L'instant de Luxe", diffusée sur Non Stop People. Elle avait évoqué son histoire d'amour avec Jean-Marie Bigard et la liberté totale de leur couple. "Quand on aime quelqu'un, il faut le laisser libre, au risque de le perdre (...) Quand tu pars du principe que tu laisses une totale liberté à ta femme et que, si elle t'aime, elle revient, c'est ça le vrai amour", a-t-elle révélé avant de conclure : "Tu ne peux pas enfermer quelqu'un dans une cage, ça ne marche pas". Une histoire d'amour sulfureuse qui dure et qui la comble de joie. Si le couple est réputé pour ses nombreux coups de gueule, Lola Marois a décidé de ne pas s'assagir. En ce début d'année 2021, l'actrice n'a pas perdu son côté rebelle et l'a une nouvelle fois prouvé !

"Calmez-vous"

Ce mardi 19 janvier, l'épouse de Jean-Marie Bigard a partagé des stories sur son compte Instagram et a provoqué la surprise, mais aussi la colère de ses nombreux abonnés. En pleine pandémie de coronavirus, à l'heure où le masque est devenu obligatoire et notamment dans les lieux publics, Lola Marois a décidé de l'enlever. Alors qu'elle se trouvait dans le train, la jeune femme s'est filmée avec le masque sous le nez et a accompagné cette vidéo de la légende suivante : "La turbulente Lola pourrait mettre son masque... Elle pourrait". Un comportement provocant qui a dû attirer la colère de ses fans mais qui n'a duré que le temps de sa courte vidéo. Dès la story suivante, la comédienne avait remis correctement ce masque avec un petit commentaire qui veut tout dire "Calmez-vous". Comme elle l'a montré dans sa story, personne ne se trouvait à proximité.

Par Solène Sab