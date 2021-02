Lola Marois seins nus sur Instagram : son clin d’oeil à un candidat de The Voice

Lola Marois est très active sur les réseaux sociaux. Quand elle ne pousse pas de coups de gueule, la femme de Jean-Marie Bigard partage des photos de tournages, son quotidien, sa vie de famille ou encore des clichés d’elle très sexy ! D’ailleurs, Lola Marois a tendance à s’afficher régulièrement en petite tenue sur ses réseaux sociaux. À tel point que certains internautes lui ont déjà fait savoir qu’ils jugeaient ses tenues inappropriées devant ses enfants, Bella et Jules. Ce qui avait fortement agacé la comédienne de "Plus Belle La Vie".

Lola Marois fait monter la température sur Instagram

Cette fois, c’est une photographie sur laquelle Lola Marois s’affiche seins nus qui fait réagir ses abonnés. Et pour cause, la femme de Jean-Marie Bigard fait un petit clin d’oeil à un candidat de "The Voice". En légende, la comédienne écrit : "J’te pétille dans la bouche comme du Coca-Cola". Des paroles d’une chanson écrite par Jim Bauer, le fils d’Axel Bauer et Nathalie Cardone. Ce dernier a participé aux auditions à l’aveugle de "The Voice" diffusées ce samedi 20 février sur TF1. Et d’ailleurs, Jim Bauer a visiblement apprécié le clin d’oeil de Lola Marois sur sa dernière photo. "Hahahaha appelle-moi Baudelaire", a-t-il réagi dans les commentaires. Il n’est pas le seul à avoir commenté la dernière publication Instagram de Lola Marois. En quelques heures, Lola Marois a récolté de nombreux commentaires élogieux. "Quelle prestance Lola !", "Whaouuu", "Superbe", "Queen", "Magnifique", "Divine", "J’adore cette nana", peut-on lire.

Par Matilde A.