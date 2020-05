Lori Loughlin plaide finalement coupable et ira en prison dans le scandale des universités

C’est un scandale qui a fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis. Les actrices Felicity Huffman et Lori Loughlin sont accusées d’avoir versé des pots-de-vin à des universités américaines pour y faire entrer plus facilement leurs enfants. La comédienne de "La Fête à la maison", Lori Loughlin et son mari Mossimo Giannulli ont d’abord décidé de plaider non coupable et de clamer leur innocence. Mais selon des informations du New York Times datant du jeudi 21 mai, les époux auraient choisi de changer de stratégie et de finalement plaider coupable. Le couple aurait donc passé un accord avec la justice en acceptant leur implication dans l’affaire. Ainsi, leur peine s’annonce beaucoup plus clémente…

Un scandale qui sera porté sur le petit écran

Si leur accord avec la justice est accepté par le juge, Lori Loughlin devra faire deux mois de prison, payer une amende de 150 000 dollars et faire 250 heures de travaux d’intérêts général. Son mari, lui, devra purger une peine de cinq mois de prison, payer une amende de 250 000 dollars et faire autant d’heures de travaux d’intérêt général que sa femme. Le site TMZ indique ce changement de stratégie n’est peut-être pas dû au hasard. En effet, avec la pandémie de coronavirus, le média américain estime que les époux pourraient éviter la case prison et être assignés à domicile… Mais rien n'est encore fait. L’histoire a fasciné à tel point qu’elle sera adaptée sous forme d’une mini-série ! De son côté, Felicity Huffman connue pour son rôle dans "Desperate Housewives" avait, à l’époque des faits, plaidé coupable et fait deux semaines de prison.

Par Valentine V.