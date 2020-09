Lorie, jeune maman épanouie : elle dévoile son nouveau look

Un nouveau look, pour une nouvelle vie ? À 38 ans, Lorie est l’heureuse maman d’une petite fille prénommée Nina. Après de longues années à se battre contre l’endométriose pour accueillir un bébé, la chanteuse a donné naissance fin août dernier à son premier enfant. "Sur un petit nuage", la comédienne vient dont de commencer un tout nouveau chapitre de sa vie. En plus de découvrir la joie des biberons et des couches-culottes, Laure Pester, de son vrai nom, a décidé de changer de look.

Sur son compte Instagram, la jolie blonde aperçue dans "Demain nous appartient", dévoile un cliché d’elle arborant un carré avec des ondulations dorées. "Nouvelle vie, nouvelle tête", a-t-elle simplement légendé. Séduits par sa nouvelle allure, ses followers ont liké le post plus de 29 000 fois en quelques heures seulement. "Cette nouvelle vie et cette nouvelle coupe te va à ravir", "Tellement belle" ou encore "Nouvelle vie et nouvelle coupe ; les deux vous vont si bien" et "canon", peut-on lire parmi les nombreux commentaires laissés par ses abonnés.

"Nouvelle rentrée, nouvelle vie"

Proche de ses fans, c’est sur le même réseau social qu’elle a annoncé la naissance de sa fille le 11 septembre 2020. En légende d’une photo volontairement floutée, d’elle au côté de sa petite fille, elle a commencé par écrire : "Nouvelle rentrée, nouvelle vie. J’attendais un peu avant de vous l’annoncer. J’avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques. Nous le méritions, après le parcours du combattant que fut mon désir de maternité".

"Par superstition" et redoutant que "quelque chose de néfaste ne se produise", mais aussi pour "profiter de tous ces moments magiques elle a ainsi préféré "attendre le moment propice pour partager ce bonheur nouveau, inédit, irréel, avec vous. Je suis sûre que vous me comprenez". Un message qu’elle a conclu par une pensée pour "celles et ceux qui doivent se battre pour pouvoir donner la vie". "Qu’importe les moments difficiles ou les périodes de doutes, ces phases où vous vous poserez la question de tout laisser tomber (…). Je peux vous dire aujourd’hui combien ça en vaut la peine et que finalement l’adversité rend les choses plus belles encore".

Par C.F.