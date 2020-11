Lorie Pester en larmes au moment d'évoquer sa nouvelle vie face à Nikos

Lorie Pester a pris une pause médiatique bien méritée le temps d'un heureux évenement. La chanteuse et actrice de "Demain nous appartient" est devenue maman d'une petite fille au mois d'août, malgré son endométriose. Cette maladie rend difficile toute grossesse et provoque surtout d'importantes douleurs. C'est l'actrice Laetitia Milot qui a médiatisée la maladie et son combat pour tomber enceinte. Invitée de "50 min inside" ce samedi 7 novembre, Lorie a expliqué qu'elle devait beaucoup à l'héroïne de "La Vengeance aux yeux clairs".

"si ma fille va bien, tout va bien"

Face à Nikos Aliagas, Lorie a eu du mal à retenir ses larmes en évoquant sa fille, Nina. "J'arrive pas au y croire en fait ! Je peux être là, à la regarder pendants des heures, je me dis 'wow ça y'est c'est enfin arrivé'", a-t-elle expliqué. Celle qui a mis sa carrière de côté pour prilégier sa vie de famille ne regrette absolument pas son choix. "Les priorités changent, la vie change. On ne voit plus la vie de la même façon", a ajouté la jeune maman. Moins stressée, elle voit la vie d'un oeil nouveau. Cette naissance est comme un renouveau pour Lorie Pester. "On stresse moins pour des choses qui sont obsolètes le lendemain. Si ma fille va bien, tout va bien", a-t-elle conclu en essuyant une larme.

Côté actualité, Lorie vient de publier un livre intitulé "C'est pas si compliqué" et travaille sur un nouvel album. On devrait la revoir bientôt à l'écran, de retour dans son rôle dans la série "Demain nous appartient" sur TF1 aux côtés d'Ingrid Chauvin.

Par Mélanie C.