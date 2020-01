Lorie Pester explique pourquoi elle a refusé d'être coach dans The Voice et tacle le concept

Samedi 18 janvier, The Voice a fait son retour sur TF1. Pour cette neuvième saison, la production a mis les petits plats dans les grands, en opérant notamment de gros changements et un retour aux fondamentaux. En commençant d'abord par un tout nouveau casting, composé de Pascal Obispo, Lara Fabian, Amel Bent et Marc Lavoine. Si Jenifer et Mika ont cédé leur place, d'autres grands noms ont déjà été contactés pour s'asseoir sur les célèbres fauteuils rouges. C'est le cas de Lorie Pester. Invitée sur les ondes de RTL, dans l'émission "On refait la télé", la comédienne et chanteuse a révélé qu'elle avait déjà été approchée par la production de "The Voice" pour être coach. Mais Lorie Pester a préféré décliner l'offre, pas très emballée par ce que le concept est devenu.

"On tourne un peu en rond"

"Peut-être au début, mais là, reprendre au bout d'une énième saison, je ne sais pas si ça me plairait. Tout a déjà été fait, tout a déjà été dit" a estimé Lorie Pester sans langue de bois. Pour elle, le concept de The Voice est désuet : "On tourne un peu en rond là" a-t-elle lâché. Si elle ne souhaite pas dénigrer "les artistes qui viennent chanter et qui ont des voix et un talent monstrueux", Loris Pester aurait préféré "faire une toute nouvelle émission, un tout nouveau truc." "Le principe de l'émission, on le connait (…) Je ne sais pas ce que je pourrais apporter de plus" a justifié la comédienne. Néanmoins, il y a bien une version à laquelle Lorie Pester aurait aimé participer, celle de The Voice Kids : "Tout ce qui a trait aux enfants, ça me touche énormément. Ça aurait peut-être été plus rigolo, plus fantaisiste." Un avis qui a le mérite d'être clair et franc, et que de nombreux téléspectateurs partageaient ces dernières années, au vu des mauvaises audiences du télé-crochet de TF1.

Par Sarah M