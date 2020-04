Lorie Pester : son étonnant conseil pour ne pas se disputer pendant le confinement

Les Français entament leur quatrième semaine de confinement. Si l’objectif est de diminuer la propagation du coronavirus, ce nouveau quotidien peut peser sur certains. Mais ils peuvent compter sur les personnalités qui proposent beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. C’est devenu un rendez-vous, chaque jour de nombreux animateurs sont en live et divertissent leurs fans. A l’image de Jarry qui propose des interviews drôles et indiscrètes dans son "Jarry Show" ou encore Karine Le Marchand qui met en relation des célibataires. Le compte Instagram de l’émission "50 Minutes Inside" n’est pas en reste et diffuse quotidiennement des courtes interviews avec des personnes célèbres. Lorie Pester s’est prêtée au jeu mardi 7 avril avec un conseil plutôt inattendu !

Un conseil plein de dérision

La chanteuse mais également actrice s’est mise en retrait de la série "Demain nous appartient" pour se consacrer à d’autres projets professionnels comme personnels. Mais ce n’est pas un départ définitif, elle retrouvera les traits de Lucie Salducci dans la série de TF1. Jeudi 7 avril, elle a joué le jeu et a répondu à "50 Minutes Inside". A la question "Un conseil pour ne pas se disputer avec son conjoint ?" la réponse de Lorie Pester est étonnante ! "Trop facile" débute alors l’actrice qui propose ensuite un remède simple mais efficace selon elle en cette période de confinement : "Evitez-vous ! Essayez de ne pas être dans la même pièce ou alors il y en a un qui dort la nuit et un qui dort le jour. Si vous avez besoin d’autres conseils, n’hésitez pas !". Une réponse pleine de dérision de la part de Lorie Pester. D’autres stars se sont prêtées au jeu dont Cartman, Cœur de Pirate ou encore Julie de Bona et Mathieu Madenian.

Par Valentine V.