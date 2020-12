Lou-Anne Lorphelin : sa ressemblance avec une grande actrice américaine affole la Toile

29 candidates défileront au Puy du Fou ce samedi 19 décembre afin de remporter la couronne tant convoitée. Cette édition sera marquée par l'anniversaire, et plus précisément le centenaire de ce concours, devenu une vraie institution. Parmi les candidates, l'une d'entre elles fait beaucoup parler. Il s'agit de Lou-Anne Lorphelin. En effet, la jeune femme n'est autre que la petite soeur de Marine, ancienne Miss France, sacrée devant des millions de téléspectateurs en 2013. Elle avait ensuite décroché une très belle place au concours Miss Monde puisqu'elle était arrivée première dauphine.

Lou-Anne Lorphelin tentera donc de ramener la couronne au sein de la famille Lorphelin, mais la victoire n'est pas jouée d'avance pour la benjamine de la famille.

Une ressemblance troublante

Sylvie Tellier, de nouveau attaquée par Geneviève de Fontenay s'est confiée sur cette position inédite et délicate dans laquelle se trouve Lou-Anne Lorphelin. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas spécialement un avantage. "Dans la société dans laquelle nous sommes, je dirais que c’est un inconvénient. Car elle n’est pas perçue comme une candidate "Miss Bourgogne", mais comme la "sœur de"…Après elle s’est illustrée, elle est première au test de culture générale, elle a montré qu’elle y était parvenue toute seule !" a confié la présidente du comité.

En attendant de découvrir si elle remportera la couronne, Lou-Anne Lorphelin vient de se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Elle a posté une photo d'elle sur Instagram et un détail a particulièrement intrigué les internautes. En effet, la jeune femme ressemble énormément à l'actrice Julia Roberts. "Une ressemblance avec Julia Roberts flagrante vous êtes superbe", "C'est vrai un air de Julia Roberts. Vous êtes magnifique", "Incroyable!! On dirait le sourire de Julia Roberts!!!! Et c’est un compliment!!!"

Par J.F.