Loup-Denis Elion : pourquoi l’acteur a quitté “Scènes de ménages” ?

Pendant dix ans, Audrey Lamy et Loup-Denis Elion ont incarné Marion et Cédric dans la série "Scènes de ménages" diffusée sur M6. Les comédiens ont pris la décision de quitter le show à l’issue de la saison 9 en 2019. Un choc pour bon nombre de fans qui étaient très attachés au couple gentiment déjanté formé par Cédric et Marion. Pourquoi avoir quitté la série ? "On commençait à sentir, pas du tout l’ennui ni rien mais on sentait qu’on avait un peu moins d’inspiration sur nos personnages. Donc on s’est dit qu’il valait mieux qu’on arrête avant de se lasser pour ne pas lasser le public", déclarait Loup-Denis Elion dans "Touche pas à mon poste" en septembre 2018.

Il a incarné Cédric pendant dix ans

"On s’est dit aussi que c’est toujours bon pour un artiste de sortir du confort et de prendre des risques. Une série très populaire, ça peut un peu enfermer. Je voulais aller vers d’autres aventures, Audrey aussi", ajoutait-il. Depuis, il est vrai que les carrières des deux comédiens se portent bien. Audrey Lamy a enchaîné les succès au cinéma notamment dans des films comme "Les Invisibles" ou encore "Rebelles". De son côté, Loup-Denis Elion a participé à de nombreux projets. Au théâtre, il est monté sur scène avec Corinne Touzet dans la pièce "Alors on s’aime !". A la télévision, il a joué dans la mini-série de TF1 "Pour Sarah", incarnant le docteur Diomar. Cette année, il est à retrouver sur France 2 dans la série familiale "Réunions". Il y joue l’amoureux de Laetitia Milot. Le couple et leur famille recomposée décident de partir à la Réunion commencer une nouvelle vie et s’occuper d’un hôtel qu’ils ont eu en héritage.

Par Non Stop People TV