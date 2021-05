Luc Ferry : pas de retraite de ministre, il lève le voile sur sa situation financière (Exclu vidéo)

Luc Ferry était l'invité de Jordan de Luxe dans l'émission "L'instant de Luxe" diffusée ce mercredi 5 mai 2021. Dans un premier extrait, l'homme politique de 70 ans est revenu sur son passage le 26 avril dernier dans l'émission de Claire Chazal, "Passage des arts" sur France 5. Il avait alors eu un débat très mouvementé avec la journaliste lorsque celle-ci avait évoqué l'art contemporain.

"Elle me voit probablement, comme tout le monde me voit, comme un bourgeois, ce que je ne suis pas. Elle devait penser que forcément, j'aimais l'art contemporain comme tout le monde dans mon milieu (...) Je lui dis que l'art contemporain, il n'y a rien qui peut m'emmerder autant (...) J'aime un milliard de fois mieux, même Jacques Brel ou les Beatles", a-t-il dit face à Jordan de Luxe. Et de poursuivre : "Le bourgeois-bohème, il est pro-art contemporain (...) Claire Chazal fait partie de ce qu'on appelle l'élite".

Un emprunt de 200 000 euros pour ses filles

Dans ce même entretien, Luc Ferry a levé le voile sur sa situation financière, évoquant sa retraite. "Les gens me disent : 'Vous, vous avez quand même votre retraite de ministre'. Mais il n'y a rien du tout. Non seulement, on n'a pas de retraite de ministre, mais quand on est ministre, on cotise soi-même. Donc, j'ai zéro", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "J'ai ma retraite de professeur d'université qui doit être de 3 000 euros et puis, par ailleurs, j'ai mes droits d'auteur (...) Je dois aussi avoir une retraite du conseil économique et social qui doit être de 800 euros aussi".

Un salaire qui ne lui suffit pas, lui qui prend en charge financièrement les études de ses deux filles. "Elles sont dans des écoles qui sont extrêmement chères. J'ai notamment une fille qui est à l'école hôtelière de Lausanne et donc j'ai un gros, gros emprunt pour payer leurs études", a-t-il dit. Un emprunt de 200 000 euros sur quatre ans qu'il voit comme un "investissement pour elles, pour la vie". "Mes filles sont les êtres que j'aime évidemment le plus au monde, je fais tout pour elles", a-t-il conclu.

