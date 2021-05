Luc Ferry : Twitter enrage après ses propos sur ses difficultés financières

Luc Ferry était l’invité de Jordan de Luxe dans l’émission "L’instant de Luxe" diffusée ce mercredi 5 mai 2021. L’occasion pour l’ancien ministre de revenir sur son récent passage dans l’émission "Passage des arts" sur France 5 où le ton était littéralement monté avec la présentatrice du programme, Claire Chazal.

Quelques instants plus tard, Luc Ferry s’est confié sur ses finances et sur sa retraite. "Les gens me disent : 'Vous, vous avez quand même votre retraite de ministre'. Mais il n’y a rien du tout. Non seulement, on n’a pas de retraite de ministre, mais quand on est ministre, on cotise soi-même. Donc, j’ai zéro", a-t-il expliqué. "J’ai ma retraite de professeur d’université qui doit être de 3 000 euros et puis, par ailleurs, j’ai mes droits d’auteur […] Je dois aussi avoir une retraite du conseil économique et social qui doit être de 800 euros aussi" a-il ajouté.

Les propos de Luc Ferry choquent la toile

L’ancien ministre a assuré que ces rentrées d’argent ne lui suffisent pas pour subvenir aux besoins de ses deux filles : "Elles sont dans des écoles qui sont extrêmement chères. J’ai notamment une fille qui est à l’école hôtelière de Lausanne et donc j’ai un gros, gros emprunt pour payer leurs études".

Des propos qui provoquent un véritable tollé sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Les internautes se liguent en effet pour tacler l’ancien ministre et lui rappeler que des millions de Français doivent vivre avec beaucoup moins. "Et ceux qui ne touchent que le RSA OU LE SMIC ou le minimum vieillesse ou 90 euros de bourse ils peuvent s’en sortir ? Envoie tes filles au boulot !", "Mr c’est ce qui s’appelle vivre au-dessus de ses moyens. On est beaucoup à se débrouiller avec moins de 3000€/mois", "Avec 3800€ Luc #Ferry ne joint pas les bouts. Mais il suggérait de tirer à balles réelles sur les gilets jaunes et s’est opposé à toute revalorisation du SMIC. S’apitoyer sur son sort tout en étant insensible à celui des autres, tellement typique de certaines élites hors sol…" peut-on par exemple lire.



Pour résumé Luc Ferry c’est ce brave monsieur qui a voté non à la revalorisation du smic ,qui demandait à ce que les flics tirent sur les gilets jaunes et qui se plaint de ne toucher que 4000 euros de retraite pour un boulot ou il n’a jamais mis les pieds ! #LucFerry #guignol pic.twitter.com/283TSOWNol — Freak Adel (@ioutokintoumi) May 6, 2021

L’ndignité jusqu’à la lie :



« JE N’ARRIVE PAS À VIVRE »



« J’AI ZÉRO »



Luc ferry défavorable à l’augmentation du SMIC :



- Retraite de Prof de Fac : 3200€



- Retraite du conseil économique et social : 800€



- Droits d’auteur de 200 livres traduits dans 45 langues. pic.twitter.com/znY3uqfj8l — Cogito ergo sum (@Libre_Insolent) May 6, 2021

Par E.S.