Lucie Bernardoni : harcelée sur les réseaux sociaux, elle réagit

Depuis quelques jours, Lucie Bernardoni fait énormément parler d'elle. Et pour cause, la finaliste de la Star Academy face à Grégory Lemarchal avait reçu le vaccin AstraZeneca. L'artiste de 33 ans vit avec une pathologie chronique depuis toujours et a donc reçu une dose, mais malheureusement, à la suite de cela, elle a confié vivre un enfer. Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme avait déclaré qu'elle était très souffrante depuis l'injection du vaccin. "Je suis maintenant, comme bon nombre de personnes de moins de 55 ans vaccinée avec AstraZeneca, en train de souffrir depuis 24h de nombreux effets secondaires : Fièvre, clouée au lit, impossible de marcher. On est des cobayes ?".

"Passez votre chemin"

Un message qui avait visiblement agacé les internautes. En effet, Lucie Bernardoni avait reçu de nombreux critiques suite à cela. Face au déferlement de haine, elle avait annoncé fermer son compte Twitter déclarant : "J’ai réagi en simple citoyenne que je suis".

Elle vient de poster un long message sur son compte Instagram afin de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. "Si Twitter manque à certains : comme j'ai fermé mon compte, retournez-y et vomissez votre haine là-bas. Ecrivez-vous à vous-mêmes, je ne sais pas, mais faîtes vos 'trucs' ailleurs. Je n'avais pas prévu que les trolls 'déménagent' sur ma page Instagram. Et je ne prévois pas non plus de me laisser insulter ici. Franchement, vous n'avez rien d'autre à faire ? Si je ne vous intéresse pas, que venez-vous faire dans mon monde numérique ? Passez votre chemin".

Par J.F.