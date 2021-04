Lucie Bernardoni : Vaccinée à l'AstraZeneca et harcelée sur la Toile, elle répond

Face à un flot d'insultes sur Twitter, Lucie Bernardoni a décidé de fermer son compte. Souffrant d'une pathologie chronique, la chanteuse de 34 ans a pu recevoir une première dose du vaccin AstraZeneca. Mais elle a ensuite souffert d'effets secondaires dont elle a fait part sur le réseau social. "On est des cobayes ?", s'est-elle interrogée en interpellant Emmanuel Macron : "On ne sait plus quoi penser. Vous envoyez des gens sur des plateaux télé COVIDー19 dire que AstraZeneca est interdit aux moins de 55 ans. Bordel, c'est faux. On est cloués au lit pour la plupart avec ce vaccin. Alors, on fait quoi ?". Visée par de nombreuses critiques suite à ses messages, Lucie Bernardoni s'est éloignée de Twitter.

Son billet d'humeur

Chroniqueuse régulière dans l'émission "Un éclair de Guény" sur Radio VL, Lucie Bernardoni a pointé du doigt la haine présente sur le réseau social dans un billet d’humeur ce mercredi 31 mars. "Dis petit oiseau bleu, sais-tu que sur tes ailes des millions d'opinions plus ou moins essentielles viennent arrêter ta course vers l'horizon bleu ciel ? (...) Twitter t'es impoli, tes bases ne sont pas les bonnes (...) D'abord on dit 'bonjour', ensuite on dit 'merci' et au milieu, qui sait, on dit 'je t'ai compris' ou alors on débat", a-t-elle notamment déclaré, en réponse à ses détracteurs. Sur Instagram, elle leur avait déjà adressé un message : "Ecrivez-vous à vous-mêmes, je ne sais pas, mais faites vos 'trucs' ailleurs. Je n'avais pas prévu que les trolls 'déménagent' sur ma page Instagram. Et je ne prévois pas non plus de me laisser insulter ici. Franchement, vous n'avez rien d'autre à faire ?".

Par Marie Merlet