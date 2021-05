Lucie Lucas (Clem) : pourquoi l'actrice va faire une pause dans sa carrière

Lancée le 19 avril dernier sur TF1, la saison 11 de la série Clem connaît déjà beaucoup de rebondissements. Les fans de la série ont par exemple appris que Clem va devenir grand-mère... car son fils Valentin attend un enfant avec son ex-copine ! Clem qui a elle-même donné naissance à un enfant alors qu'elle était adolescente, doit alors de trouver les mots justes pour épauler son fils, un brin dépassé par la situation.



Après plus de dix ans dans la peau de Clem Boissier, l'actrice principale, Lucie Lucas, a été questionnée sur son nouveau statut de grand-mère à l'écran par nos confrères de Femme Actuelle. Ces derniers ont en effet demandé à la comédienne de 36 ans s'il était difficile pour elle de vieillir "notamment à cause des nombreuses discriminations liées à l’âgisme et au sexisme".

Lucie Lucas donne son avis sur la chirurgie esthétique

"Je n’ai pas du tout l’intention de vivre ça. Je vois comme c’est dur et douloureux pour les femmes, donc je ne serai pas actrice entre mes 50 et mes 70 ans" a avancé celle qui est maman de trois enfants. "Je reprendrais peut-être après, mais avant cet âge-là, je ne pense pas que je serai encore dans le jeu, c’est beaucoup trop cruel. C’est injuste de se voir vieillir avec terreur. J’ai envie de vivre la vieillesse comme une chance et non comme une angoisse" a-t-elle ajouté.



En ce qui concerne la chirurgie esthétique, la jolie brune avoue qu'elle n'est pas contre mais uniquement pour "elle" : "Peut-être que je ferai un jour de la chirurgie esthétique, mais ce serait pour moi, pour me faire plaisir. Je ne veux pas le faire pour mon travail, ça jamais. Il y a énormément d’injustices à la télévision et au cinéma : les rôles de femmes sont enfin un peu plus développés, mais ça a pris beaucoup de temps et on est loin de l’égalité…" a-t-elle conclu.

Par E.S.